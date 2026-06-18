Anche Ferdinando Maddaloni tra i vincitori del Premio Per Sempre Arte

- pubblicità -

Un pomeriggio dedicato all’arte come patrimonio vivo della comunità, linguaggio universale e strumento di crescita umana e sociale.

Si è svolta nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo la cerimonia del Premio Per Sempre Arte, riconoscimento che celebra personalità e realtà che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono ad arricchire il panorama culturale e civile italiano.

Tra i premiati dell’edizione 2026 Ferdinando Maddaloni, attore e regista di origini partenopee. Questa la motivazione della giuria per Maddaloni: “Artista capace di dare voce e verità alle storie che interpreta, ha conquistato il pubblico con la forza delle sue emozioni e l’autenticità delle sue interpretazioni. Il suo percorso testimonia come passione e talento possano trasformare la recitazione in un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nel cuore delle persone”.

Nel suo discorso di ringraziamento l’attore ha evidenziato il valore di ricevere un riconoscimento nella propria città: “Arrivo direttamente dalla Turchia, dove ho ricoperto il ruolo di direttore artistico del Festival di Cinegastronomico UGFF 2026 di Çeşme, un’esperienza indimenticabile. Ricevere questo premio nella mia città ha un significato speciale. Questo è il secondo premio che ricevo in Campania, dopo il Premio Troisi conquistato nel 2011 a San Giorgio a Cremano, con entrambi i miei genitori in prima fila”.

L’artista ha poi aggiunto: “Oggi posso condividere la gioia di questo riconoscimento con mia sorella, mio cognato e mia moglie. È vero, ho ricevuto molti premi in tutto il mondo, ma vincere a casa propria è un’emozione completamente diversa”. Maddaloni ha infine voluto dedicare il premio “a chi ogni giorno sceglie di stare dalla parte della pace. Non ho mai conosciuto un artista favorevole alle guerre; se ci fossero più artisti nei posti di comando, probabilmente questo sarebbe un mondo migliore”.