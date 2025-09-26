Anche su Mondoauto i 2500 anni di Napoli

- pubblicità -

Napoli celebra i suoi 2.500 anni di storia anche sulle pagine di Mondoauto, l’house organ dell’Automobile Club Napoli diretto da Antonio Coppola, inviato a tutti i soci del sodalizio partenopeo.

In primo piano, sul nuovo numero di settembre, due avvenimenti di rilievo: l’elezione di Geronimo La Russa a presidente nazionale dell’ACI e la straordinaria ricorrenza dei 2.500 anni della fondazione della città di Napoli.

Un ampio speciale è poi dedicato alla visita del Vice Ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, alla sede dell’ACI Napoli. Un incontro culminato con l’adesione del n.2 della Farnesina alla campagna di sensibilizzazione “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità” realizzata dall’Automobile Club partenopeo, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la benedizione del Papa, per promuovere e valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità responsabile.

Non mancano approfondimenti sul binomio sport e sicurezza stradale, protagonisti di due iniziative realizzate in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con il Circolo culturale Petra Strumilia, presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Le interviste al Vice Comandante Generale dei Carabinieri, Gen. Marco Minicucci, al presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo, e al pilota con licenza ACI Napoli, Piero Randazzo, insieme alla presentazione dei servizi e dei vantaggi offerti dalle diverse formule di adesione all’ACI completano la rivista che è disponibile gratuitamente presso la sede dell’Automobile Club Napoli in Piazzale Tecchio 49/d ed è consultabile anche online sul sito www.napoli.aci.it.