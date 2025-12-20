Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende, domenica 21 a Bagnoli

- pubblicità -

L’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli si conferma luogo privilegiato per la narrazione della città contemporanea, spazio rigenerato che accoglie linguaggi artistici trasversali, tra radici storiche e innovazione culturale.

Nell’ambito del Napoli Fringe Festival ospiterà, domenica 21 dicembre 2025 alle ore 19.00, Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende di Annamaria Russo, progetto che unisce teatro, musica e narrazione in un’esperienza immersiva capace di dare voce all’anima più profonda e segreta della città.

Promossa in collaborazione con Il Pozzo e il Pendolo Teatro, il Comune di Napoli e la Struttura Commissariale per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio, l’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni di #NA2500 – Napoli Capitale della Cultura, offrendo un contributo significativo alla riflessione sul patrimonio immateriale e identitario della città.

Lo spettacolo è un’evocazione corale del lato arcano della città, costruita attraverso parole, musica e suggestioni visive. Le voci di Antonella Morea, Rosaria De Cicco, Marco Palumbo, Andrea De Rosa, Alfredo Mundo, Barbara Buonaiuto, Marianita Carfora e Rocco Zaccagnino daranno corpo e anima a un patrimonio fatto di paure antiche, incanti, credenze popolari e identità stratificate. Un mosaico di presenze che restituisce Napoli come città viva, abitata non solo dai suoi abitanti, ma anche dalle sue storie.

A impreziosire la serata, la partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni, che accompagnerà il pubblico in un ulteriore viaggio nella bellezza eterna e contraddittoria di Napoli. Accanto a lui, il sax di Marco Zurzolo, capace di tradurre in musica le atmosfere profonde e notturne della città, amplificando l’intensità emotiva della narrazione.

Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende è un viaggio teatrale e musicale che attraversa miti, leggende e presenze invisibili che continuano a camminare accanto a noi. Storie che abitano i vicoli, si nascondono nei nomi delle strade, riaffiorano nei silenzi, nelle ombre, nei luoghi apparentemente dimenticati.

Un racconto collettivo che intreccia passato e presente, restituendo una Napoli arcaica e insieme profondamente contemporanea, dove il confine tra reale e simbolico resta volutamente sottile.

Andar per fantasmi. Miti e antiche leggende di Annamaria Russo

Domenica 21 dicembre 2025, ore 19.00

Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli – Napoli, Via Diocleziano 341

L’ingresso è gratuito con prenotazione via email a supporto@ilpozzoeilpendolo.it