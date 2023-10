Angela Luce incanta la platea del Premio San Gennaro World 2023 con “Ipocrisia” e Dada’ realizza la sigla “San Gennaro Groove”

La magnificenza del Duomo di Napoli e la straordinaria energia che si percepisce sul suo Sagrato hanno reso l’XI edizione del Premio San Gennaro World 2023, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, particolarmente suggestivo.

Angela Luce, elegante e meravigliosa, Premio San Gennaro World 2023 alla carriera, ha incantato la platea in sold out con una straordinaria interpretazione di “Ipocrisia”, accompagnata dal pianista Bruno Troisi. Premio San Gennaro World 2023 alla carriera anche a Salvatore Palomba, autore di testi straordinari, che ha regalato alla storia perle come “Carmela” e “Amaro è ’o bene” di Sergio Bruni, a cui i cantautori Tommaso Primo e Gabriele Esposito (tra i premiati) hanno dedicato una loro interpretazione di “Carmela”. Quest’anno il premio dedicato al Santo Patrono di Napoli ha avuto anche la sua sigla “San Gennaro Groove”, realizzata dall’artista Dada’ e distribuita (dalla notte del premio) su tutte le piattaforme digitali. A ricevere il busto di San Gennaro, realizzato dagli artigiani della Scarabattola, anche i fratelli Enrico, Peppe e Angelo Frattasio (Mixed by Erry), protagonisti di una straordinaria storia di successo imprenditoriale tra i vicoli di Forcella; Sara Ciafardoni, una giovane scrittrice colpita da una malattia rara, che all’età di otto anni l’ha costretta su una sedia a rotelle e che le ha insegnato a trovare alternative, luce e colori: ha pubblicato il suo romanzo “La ragazza che scrive” con Mondadori Electa Young; l’imprenditore Antonio Ferrieri, sostenitore di un’economia etica e solidale per un futuro sostenibile, che ha dedicato alle donne e agli uomini della sua azienda; il disegnatore Alfonso “Trallallà” de Angelis, che ha fatto comparire sulle antiche mura dei vicoli del centro storico il suo meraviglioso e ammiccante disegno “La sirena ciaciona”; il giornalista e scrittore Alessandro Iovino, autore di diciotto libri e vincitore di venti premi letterari. A presentare il premio con Gianni Simioli, l’attore Davide Scafa.

Anche quest’anno è stato conferito il Premio Rosario Padolino, istituito per onorare la memoria dello storico commerciato di via Duomo colpito da un cornicione. A riceverlo, da Grazia, la moglie di Rosario Padolino, è stato il commerciante Lucio Donadio.

Il Premio San Gennaro World 2023 è, dunque tornato a casa sua, sul sagrato del Duomo di Napoli e lo ha fatto in grande stile, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Campania, della RAI Campania, e con il sostegno della Camera di Commercio di Napoli e dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, che lo ha inserito tra le feste patronali del calendario della rassegna “Vedi Napoli d’estate e poi torni”. Media partnership Radio Marte

Come ormai da tante edizioni, il Premio San Gennaro World è sostenuto da amici imprenditori, tutti innamorati di questo santo un po’ sacro e un po’ profano: GT Officine, Toraldo, Mulino Caputo, Cuore di Sfogliatella, La Fiammante, Il Brigante dei Sapori, Bava, Gruppo Gargano, AEG Pubblicità, Jheyroger, Full Security, 2R Comunicazioni, Studio Uno Marketing.

ALBO D’ORO

Dal 2013, anno della sua nascita, il Premio San Gennaro World è stato conferito, tra gli altri, a Andrea Bocelli, Lino Banfi, Rocco Hunt, Barbara Foria, Peppino Di Capri, Lapo Elkann, Marisa Laurito, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Mara Venier, Geolier, Luché, Luciano De Crescenzo, Tony Tammaro, Fiorella Mannoia, Luisa Ranieri, Belen Rodriguez, Ferzan Ozpetek, Lina Sastri, The Jackal, Manetti Bros, Giampaolo Morelli, Andrea Sannino, Alessandro Siani, Salvatore Esposito, Aldo Masullo, Gerardo Marotta, Jorit, Clementino, Paolo Isotta, Antonio Capuano, Dries Mertens, Ciro Capano, Enzo Chiummariello, Claudio Ferrante, Renato Lori, Maria Nazionale, Matteo Paolillo, Valeria Parrella, 99 Posse, Le Parenti di San Gennaro.