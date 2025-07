Antichi Scenari, doppio appuntamento con tre spettacoli a Pozzuoli

- pubblicità -

Prosegue la VII edizione di “𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢 – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, la rassegna realizzata dall’amministrazione del Sindaco Manzoni e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura, Vicesindaco Filippo Monaco, con la direzione artistica di Veronica Grossi. Il festival di spettacoli dal vivo al tramonto , a ingresso gratuito , sarà come sempre un’occasione per vivere l’estate in modo autentico, partecipato e creativo, circondati dal fascino della storia e dalla bellezza della natura.

Domani, venerdì 4 luglio, alle ore 19.00, nella Piazza Centimolo del Rione Terra, andrà in scena lo spettacolo di danza “Outsiders” della Compagnia “Concorda” con la coreografia di Francesca Selva, prodotto da Concorda Impresa Sociale. Quattro danzatori racconteranno un proprio vissuto ai margini di un’esistenza fragile e inquieta in cerca di un abbraccio consolatorio.

Domenica 6 luglio sarà la volta di un doppio appuntamento.

– Alle ore 19.00, nella panoramica Piazza Centimolo del Rione Terra, sarà di scena “BAR” di e con Roberta Frascati per la regia di Franco Nappi e Riccardo Pisani, prodotto da Contestualmente Teatro e Il Demiurgo. Il monologo racconta la storia di Marta, una ragazza di paese che va in città e che presa dall’entusiasmo gira senza sosta e, ingorda di esperienze e novità, finisce con l’essere travolta da una vita più veloce di lei dove stare al passo è un atto faticoso e di forte straniamento. Marta ha quindi bisogno di riappropriarsi del proprio tempo e di evadere da quella prigione emotiva nella quale si ritrova confinata. Raggiunge una panchina, unico elemento di una scenografia volutamente spoglia, che si trova al centro di una scena. Quello è il suo spazio sicuro. Un luogo dove respirare e assaporare il tempo nella sua lentezza e nella propria interezza. Riuscirà a raggiungere la meta, se di meta possiamo parlare, quando deciderà di assecondare il proprio tempo interiore e dedicarsi all’apertura di un bar, luogo/non luogo dove riscoprirsi, nutrire l’anima e finalmente abbracciare il cambiamento. BAR è una riflessione sul tempo negato e sull’importanza di non lasciarsi trascinare dal ritmo tiranno del mondo di fuori.

– Nei Giardini di Villa Avellino, sempre a partire dalle ore 19.00, prosegue anche la rassegna per i più piccoli “Special Kids” con lo spettacolo della Compagnia degli Sbuffi “Riciclando… ndo”. Attori, canzoni e pupazzi saranno coinvolti sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti con la drammaturgia e regia di Aldo de Martino e gli attori Camilla Bruno, Matteo Biccari e Maddalena Esposito, sulle musiche di Giovanni D’Angelo (pupazzi di Ada Mirabassi e scene e costumi di Carla Vitaglione). Lo spettacolo si propone, con le canzoni, la complicità dei pupazzi e la simpatia di tre attori/animatori, di affrontare giocando e divertendosi un tema serio come la raccolta differenziata dei rifiuti. Peppino è un operatore ecologico, che ogni giorno si trova a fare i conti con i rifiuti lasciati in giro per la città, sembra un giorno come tanti con ramazza e carrettino, quand’ecco proprio da questo venir fuori Riciclò! Un simpatico folletto che accompagnerà tutti i bambini in un affascinante viaggio alla scoperta della raccolta differenziata dei rifiuti, in compagnia di una miriade di personaggi, da Mister Polly a Ivan Ivanov, un vero lupo della Steppa a Miss Rosa, una maialina tutto pepe. Per non parlare del Signor Ugo e di Cucciolone ed ancora la scatenatissima Orchestra delle Magiche Rane e, naturalmente, bottiglie di vetro, vecchi giornali, plastica, pile e medicinali scaduti.