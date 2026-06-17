Antonio Dattilo Rubbo, tra Napoli e Sidney in Gallerie d’Italia

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Mercoledì 17 giugno alle ore 17.00 alle Gallerie d’Italia di Napoli sarà presentato il lavoro di ricerca promosso dal Consolato italiano a Sidney dedicato alla figura dell’artista Antonio Dattilo Rubbo attraverso la mostra, il catalogo “Maestri. Influences from Italy to Australia (Sydney, Manly Art Gallery, settembre-novembre 2005) e il documentario, a lui dedicato “From Napoli to Sydney / Da allievo a Maestro. La formazione e l’immaginario di Antonio Dattilo-Rubbo” realizzato nell’ambito del Progetto C-FABIT”.

Dialogo tra Italia e Australia

Un’occasione per raccontare, anche attraverso gli studi condotti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, un artista protagonista di un dialogo artistico e culturale che ha unito e che ancora unisce Italia e Australia, quale simbolo di un sapere che, nato a Napoli, ha trovato nuovi linguaggi e prospettive nell’altro emisfero.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Ernesto Denunzio, Vicedirettore delle Gallerie d’Italia a Napoli, Rosita Marchese, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, interverrà Gianluca Rubagotti, Console Generale d’Italia a Sydney moderati dal prof. Fabio Dell’Aversana, dell’Accademia responsabile Scientifico progetto PNRR INAR che avrà l’occasione di raccontare l’esperienza di internazionalizzazione svolta nell’ambito del progetto INAR in occasione dello studio di ricerca attorno all’artista che ha portato una delegazione napoletana in Australia.

Seguiranno gli interventi e le presentazioni di Luigi Barletta docente di cinema dell’Accademia, Josephine Bennett, Manly Art Gallery & Museum, Sydney, della prof.ssa Federica De Rosa docente di storia dell’arte e responsabile del Patrimonio dell’Accademia, coinvolta nelle attività di studio sull’artista, con la prof.ssa Isabella Valente, storica dell’arte dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II.

Biografia Antonio Dattilo Rubbo

Nato a Napoli nel 1870, Antonio Dattilo Rubbo si formò presso il Regio Istituto di Belle Arti e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove conseguì il diploma di professore di disegno nel 1896. Nel 1897 lasciò l’Italia per stabilirsi a Sydney, dove avviò un’intensa attività di pittore e docente. La solidità della formazione accademica e il senso della luce e del colore tipici della tradizione napoletana trovarono in Australia un terreno fertile, contribuendo alla crescita di un ambiente artistico nuovo e aperto al confronto. Nel 1924 Dattilo Rubbo fu tra i fondatori della Manly Art Gallery & Museum, oggi depositaria di un importante nucleo di sue opere e documenti. La sua storia incarna l’incontro tra due mondi e la capacità della cultura napoletana di radicarsi e generare nuova vita in contesti lontani.