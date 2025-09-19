Appel à la danse domenica 21 alla Cavea di Piazza Garibaldi

- pubblicità -

Domenica 21 settembre, dalle ore 10:00, il Festival Ethnos sarà a Napoli, nella Cavea di Piazza Garibaldi, con una performance partecipativa di danza “Appel à la danse”, con la coreografa e danzatrice Tishou Aminata Kane.

Figlia di padre senegalese e madre caraibica, nata in Francia nei quartieri svantaggiati della periferia parigina, Tishou Aminata Kane è cresciuta con questa tripla cultura. Scoprendo la cultura Hip-Hop, che significa “risveglio nella coscienza e nel movimento”, ha valorizzato le sue origini, le sue tradizioni e soprattutto la sua identità plurale.

Con questa esibizione, Tishou aprirà uno spazio-tempo unico invitando i presenti ad entrare nel “Goût du cercle”, il cerchio che si ritrova in tutte le danze africane e che simboleggia l’umanità. L’appello “à la danse” è un invito a riunirsi, a riconoscersi e a riconnettersi nella diversità di ciascuno, affinché tutto ciò che ci divide ci riunisca per un istante di eternità. Tishou inviterà il pubblico a vivere un’esperienza condivisa di ritmo, movimento ed energia collettiva nel cuore della città. Ingresso libero nella Cavea.

L’iniziativa fa parte del programma della trentesima edizione del Festival Ethnos e rientra nell’ambito del progetto La Bella Piazza, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di altri enti e fondazioni.

Gigi Di Luca, direttore artistico del Festival Ethnos, afferma: “Questo appuntamento è l’incrocio concreto di progettualità culturali e sociali che con Ethnos portiamo avanti da anni: la danza come lingua comune, il cerchio come metafora di comunità, la piazza come luogo d’incontro. Con “Appel à la danse” di Tishou Aminata Kane trasformiamo la Cavea di Piazza Garibaldi in uno spazio condiviso dove contaminare le culture, riconoscerci nelle differenze e far circolare energia e partecipazione. È un invito alla città, gratuito e aperto a tutti”.