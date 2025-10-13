Appello per vitalizio a Leopoldo Mastelloni

Di
Redazione
-
- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

Sono mesi che Leopoldo Mastelloni, drammaturgo di fama internazionale e pioniere del teatro en travesti in Italia, è costretto in ospedale per riabilitarsi a causa di un ictus.

Questa condizione è stata soprattutto causata dalla trascuratezza nel curarsi, figlia delle ristrettezze economiche a cui Leopoldo è costretto ormai da anni.

Tante persone hanno proposto di concedere al caro Leopoldo il vitalizio per gli artisti bisognosi (la c.d. legge Bacchelli), ma l’istruttoria si è impantanata presso la Presidenza del Consiglio in un’attesa senza fine e senza ragione.

Con queste righe vogliamo volgere un caloroso appello al Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro della Cultura Giuli perché questa situazione si sblocchi quanto prima, e con le stesse vogliamo volgere un affettuoso abbraccio a Leopoldo per i suoi 80 anni e perché si riprenda presto.

Gabriella Squillante
Cavaliere “Al merito della Repubblica Italiana”
già attrice, annunciatrice RAI, maestra di danza classica
 

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE