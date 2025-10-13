Appello per vitalizio a Leopoldo Mastelloni

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

Sono mesi che Leopoldo Mastelloni, drammaturgo di fama internazionale e pioniere del teatro en travesti in Italia, è costretto in ospedale per riabilitarsi a causa di un ictus.

Questa condizione è stata soprattutto causata dalla trascuratezza nel curarsi, figlia delle ristrettezze economiche a cui Leopoldo è costretto ormai da anni.

Tante persone hanno proposto di concedere al caro Leopoldo il vitalizio per gli artisti bisognosi (la c.d. legge Bacchelli), ma l’istruttoria si è impantanata presso la Presidenza del Consiglio in un’attesa senza fine e senza ragione.

Con queste righe vogliamo volgere un caloroso appello al Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro della Cultura Giuli perché questa situazione si sblocchi quanto prima, e con le stesse vogliamo volgere un affettuoso abbraccio a Leopoldo per i suoi 80 anni e perché si riprenda presto.

Gabriella Squillante



Cavaliere “Al merito della Repubblica Italiana”

già attrice, annunciatrice RAI, maestra di danza classica