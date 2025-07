Archeologia, la scomparsa di Mario Pagano

- pubblicità -

Il mondo dell’archeologia italiana perde una delle sue figure più autorevoli: è scomparso Mario Pagano, classe 1958, napoletano, già Soprintendente per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone e docente universitario presso l’Ateneo Suor Orsola Benincasa di Napoli. Stimato per rigore scientifico e passione umana, Pagano ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale nazionale con oltre 400 pubblicazioni, tra libri e saggi, e un’intensa attività di scavo e valorizzazione dei siti archeologici.

Uniti nel profondo cordoglio, il Parco Archeologico di Ercolano e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, assieme a tutto lo staff, esprimono la propria vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’archeologo Mario Pagano, figura di rilievo nel panorama dell’archeologia campana.

“Con Mario Pagano perdiamo un professionista coinvolto e appassionato, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla salvaguardia del nostro immenso patrimonio archeologico,” dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco Archeologico di Ercolano.

“La sua attitudine verso la missione di archeologo è emersa con chiarezza anche durante gli anni di direzione dell’Ufficio archeologico di Ercolano sempre con un rapporto diretto tra attività amministrativa e pubblicazioni scientifiche. Ricordo, come molti, i tanti suoi interventi anche nell’area campana da Cuma a Teano, all’ager Falernus. E conservo una copia del catalogo della mostra sugli Antichi ercolanesi che lui mi donò con una dedica molto affettuosa durante una visita che facemmo insieme a Teano. Conoscendone la capacità di lavoro e la prolificità scientifica sono sicuro che ci ha anche lasciato tanti lavori inediti e spero che la sua famiglia valuti la possibilità di affidare proprio al Parco di Ercolano e al MANN parte o tutto il suo sterminato archivio in modo da preservarne la memoria per le future generazioni.”

“La Direzione generale Musei si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mario Pagano – dichiara Massimo Osanna, Direttore generale Musei. La sua lunga attività in ambito archeologico ha offerto un contributo rilevante alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale campano. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la nostra più sentita vicinanza”.