Art Days a San Poito

In occasione della quarta edizione di Art Days – Napoli Campania, evento diffuso e collettivo per l’arte contemporanea nella regione (21-27 ottobre 2024), la Chiesa ex convento di San Potito a Napoli ospita, dal 24 ottobre al 7 novembre 2024, la mostra Federico Guida. Arbor, curata dal giornalista e critico d’arte Mimmo di Marzio.

Promossa e prodotta dalla Fondazione THE BANK ETS – Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea di Bassano del Grappa (VI), prima istituzione nazionale no profit dedicata esclusivamente alla pittura contemporanea, l’esposizione entra nel programma dei Progetti Speciali di Art Days e sarà inaugurata giovedì 24 ottobre alle ore 18.00. A seguire, alle ore 20.30, l’attrice napoletana Iaia Forte sarà protagonista della performance Principessa, lettura scenica della favola nera scritta da Mimmo di Marzio e accompagnata dalle musiche live del compositore Alessandro Cerino.

La mostra, che prende il nome dalla radice latina di Albero, presenta grandi opere in cui convivono trascendenza e umanità, scienza, religiosità e storia. Sei croci pittoriche collocate nelle cappelle laterali dell’ex convento, indagano la simbologia dell’albero genealogico e rappresentano la condizione umana, ovvero la ricerca del continuo equilibrio tra la verticalità ascendente verso il mistero del divino e l’orizzontalità terrena del quotidiano e della vanitas.

Ogni installazione, composta da dipinti ad olio su lino applicati su legno, assume una valenza fortemente concettuale che intreccia i valori del sacro e del profano. L’elemento formale della croce è una citazione dei crocifissi sagomati medievali di Giotto e Cimabue conservati a Firenze, e diventa la superficie pittorica per una narrazione composita in cui si intrecciano simbologia e narrazione, astratto e figurazione.

«In ogni opera – scrive Mimmo di Marzio – convivono forti contrasti che smuovono sentimenti profondi: il sofferente ritratto di una madre, la crudezza della carne oltraggiata, l’illusione trompe l’oeil del legno, i tormenti astratti della tela sublimano in immagini cosmiche, galassie, eclissi, nebulose, creando una tensione verso l’Assoluto e mutando le installazioni in rappresentazioni totemiche dell’esistenza».

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico da lunedì a venerdì con orario 10.00-18.30, sabato ore 10.00-12.30, domenica chiuso, apertura straordinaria venerdì 1° novembre ore 10.00-15.00.

Per informazioni: www.fondazionethebank.org, www.artdaysnapolicampania.com

Il programma potrà subire variazioni. Per info e aggiornamenti consultare la pagina Instagram @artdays_napolicampania



Il programma integrale al link: https://linktr.ee/artdaysnapolicampania