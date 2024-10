Art Days venerdì 18

- pubblicità -

Venerdì 18 ottobre alle ore 11.00 si terrà la conferenza stampa della quarta edizione di Art Days – Napoli Campania e visita in anteprima dei Progetti Speciali presso l’Ex Ospedale Militare / “La Santissima – Community hub” (Vico Trinità delle Monache, 1, Napoli).

Interverranno:

Valeria Bevilacqua, Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari direttrici artistiche di Art Days – Napoli Campania,

Alessandra Attena, project leader di Urban Value,

Adriana Rispoli e Fabio Agovino del Comitato scientifico di Art Days.

Art Days – Napoli Campania, l’evento diffuso dedicato all’arte contemporanea, si svolgerà dal 21 al 27 ottobre con una settimana di appuntamenti fra mostre, installazioni, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi privati e pubblici.

I Progetti Speciali di Art Days 2024 apriranno le porte del complesso “La Santissima– Community hub” / ex Ospedale Militare. Dopo decenni di abbandono, l’edificio monumentale si avvia verso un progetto di rigenerazione nato grazie alla partnership con l’Agenzia del Demanio, Comune di Napoli, Urban Value e Coop4Art, puntando a trasformare il complesso in un vivace centro culturale e polifunzionale.

Nel corso della presentazione sarà illustrato il programma di iniziative di Art Days 2024 a Napoli e in altri luoghi della regione.

La manifestazione è realizzata da Attiva Cultural Projects con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Fondazione Italia Patria della Bellezza, e con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – Museo Madre.

Si prega di dare conferma di partecipazione rispondendo a questa mail o scrivendo a: info@minavagante.com