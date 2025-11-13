Art for Women Today, continuano gli appuntamenti

- pubblicità -

Il collettivo internazionale di artiste contemporanee ART FOR WOMEN TODAY, è nel vivo del festival, ideato da Caterina Arciprete (artista e art director) con l’obiettivo comune di descrivere e sostenere la donna di oggi, in sette location di Napoli, coinvolte e allestite per continuare a generare ponti tra culture, linguaggi e storie fino al 21 novembre.

Il festival infatti nato nel 2024 con il sostegno della galleria svedese ArtSight e dopo gli eventi di Stoccolma, Roma e Ginevra, è approdato a Napoli nel circuito Obvia_Extra Mann. Un Festival coinvolgente e vario che raggiunge tutte le passioni artistiche dalla pittura alla danza dalla poesia alla musica con protagoniste artiste internazionali e di territorio, volto a narrare la donna nelle sue innumerevoli sfaccettature.

I siti co-protagonisti accolgono mostre, presentazioni di progetti editoriali d’arte, performance, musica, danza e talks dedicati alla donna e il suo circostante, raccontando la propria storia e dando vita ad un dialogo vivo tra antico e contemporaneo. Con la caratteristica che gli eventi site-specific sono ideati con la collaborazione dei complessi museali, delle artiste, dell’IS Polo delle Arti Caselli-Palizzi e dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Mentre le declinazioni editoriali, realizzate in edizioni limitate, come i calendari 2026 con le opere delle artiste, la cui vendita punta a sostenere le donne più fragili accolte da Pianoterra ETS e Arcidonna sono in vendita presso ogni sede del festival.

Prossimi appuntamenti domani 14 Novembre alle ore 17.00 presso NINA Art Gallery Open Space in Via Nilo 34, nel Cortile interno Palazzo del Real Monte Manso di Scala, il Vernissage DETTAGLI con le Artiste_Yemisi Wilson, Sylvie Wozniak, Isabelle De Boulloche, (in mostra fino al 3 dicembre dal martedi al venerdi 16.30-19.30 o su appuntamento cell. 347 732 37 14).

Lo stesso giorno 14 Novembre alle ore 18.30 nella Chiesa Museo di Santa Luciella ai Librai, in Vico Santa Luciella 56, dove si tiene la Presentazione dei progetti del collettivo ART FOR WOMEN TODAY e visita guidata.

Il 15 Novembre alle ore 17.00 nel Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi, Sagrestia del Vasari, in Plazza Monteoliveto 4, si tiene BE YOURSELF, in mostra le opere di Caterina Arciprete e Gisela Quinteros (fino al 6 dicembre). Un pomeriggio con Performance d’arte e danza e la coreografia di Alessandro Amoroso, tra Spettacolo, Visita e degustazione (euro 15,00 su prenotazione).

Il 17 Novembre alle ore 17.30, al Museo di San Giuseppe dei Nudi, in Via G. Mancinelli 19, è la volta del Convegno DONNE AD ARTE.

Mentre il 18 Novembre alle ore 17.30 al Museo Archivio Storico Banco di Napoli in Via dei Tribunali 214, si tiene la presentazione del libro NEI PASSI, NELLO SPAZIO BIANCO di Caterina Arciprete.

E per finire il 21 Novembre alle ore 17.30 nel Complesso Monumentale Purgatorio ad Arco, in Via Tribunali 39, si tiente il Vernissage CARTOLINE PER LUCIA, Collettivo studenti Accademia di Belle Arti di Napoli (opere in mostra fino al 7 gennaio 2026), e alle ore 18.30 la lettura del racconto ‘Lucia?’ di Emanuele Arciprete, scrittore, fotografo, e videomaker.