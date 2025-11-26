Arte contro l’iper cementificazione venerdì 28 a Frattamaggiore

- pubblicità -

Venerdì 28 novembre dalle 18.30 al Centro Giovani Il Cantiere di Frattamaggiore (Napoli) è in programma l’evento conclusivo del progetto “Milk (R)evolution”. Promosso dall’APS Comunica Sociale e sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, il progetto ha attivato un collettivo di artisti attraverso varie azioni che coinvolgano i giovani dell’area a nord di Napoli nella rigenerazione di spazi urbani nella loro comunità, attraverso l’arte.

4 artisti, Gaia Maggio, Mario Damiano, Luca Boni, Davide Delfini e Leticia Mandragora, selezionati attraverso una call for artists, hanno sviluppato la propria ricerca e realizzato un’opera nell’ambito dell’iniziativa. Ogni proposta affronta da una prospettiva diversa il fenomeno dello sviluppo urbano incontrollato e l’iper cementificazione che affligge l’area nord di Napoli, e si esprime attraverso una disciplina artistica tra fotografia, fumetto, serigrafia e street art.

In mostra: il murale dedicato a Madre Natura e i calligraffiti di Leticia Mandragora e Davide Delfini, ad invocare la bellezza originaria e l’eterna giovinezza nel cuore di un territorio caratterizzato dal cemento e dalla mancanza di spazi verdi; “The Grug” il silent comic di Luca Boni dall’eroe senza tempo; “IPER”, la graphic novel nata da un percorso di lavoro collettivo guidato di Mario Damiano, favola raffinata tra il passato e la contemporaneità del territorio; infine, “Il Castellone si lamenta” l’installazione fotografica di Gaia Maggio sul rudere di epoca romana semi abbandonato e dimenticato nel caos della strada provinciale Caivano-Aversa.

Inoltre, gli artisti hanno coinvolto 60 giovani del territorio in workshop da loro guidati, con lo scopo di sensibilizzare al fenomeno dell’iper cementificazione urbana e di avvicinarli alla pratica artistica come strumento di partecipazione e attivismo.

Iniziato lo scorso Maggio, il progetto “Milk(R)evolution” si conclude il 28 novembre con un evento pubblico, una sorta di “hackathon dell’arte” presso la sede del Centro Giovani Il Cantiere che coinvolge tutta la comunità e referenti del mondo dell’imprenditoria culturale e sociale, con lo scopo di promuovere l’arte come agente di cambiamento e avvicinare il mondo artistico a quello dell’impresa per garantire continuità al lavoro dei giovani artisti.

Comunica Sociale nasce nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione in ambito culturale e artistico. In particolare, svolge attività di organizzazione e promozione di attività culturali, sociali ed educative, accompagnate dal valore aggiunto dell’attenzione alle nuove tecnologie e ai più innovativi strumenti di comunicazione. www.comunicasociale.eu

Info e approfondimenti:

Web https://comunicasociale.eu/milk-revolution/

Instagram https://www.instagram.com/milk_revolution