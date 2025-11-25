Arte e AI, incontro lunedì 1

- pubblicità -

Nell’ambito di Art Days 2025, la Fondazione Bartolomeo Gatto organizza una tavola rotonda volta ad indagare come l’introduzione nelle nostre vite di tecnologie legate all’IA, sta cambiando la nostra vita e naturalmente cambierà il modo di fare e interpretare l’Arte.

Un panel tra esperti e professionisti che già da tempo stanno analizzando le evoluzioni di questa nuovissima tecnologia.

Ne parleremo con Antonella Napoli – docente di Sociologia dei processi culturali e di Sociologia della comunicazione DISPAC – Università degli studi di Salerno e Paolo Talamo Ceo, founder Immerso che si occupa di Intelligenza Artificiale, realtà aumentata, esperienze immersive a servizio dell’Arte. Modera Davide Gatto, giornalista e Presidente della Fondazione Bartolomeo Gatto ETS.

Lunedì 1 Dicembre 2025, ore alle 16,00

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Palazzo Serra di Cassano

Via Monte di Dio, 14-15

80132 Napoli.