Arte e liturgia alla Facoltà Teologica di Capodimonte

Presso la Sezione “San Tommaso d’Aquino” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale è stata inaugurata la Mostra Avvento-Natale, che espone, per questo mese e per il prossimo, alcuni pezzi della collezione d’arte di autori moderni e contemporanei donata a metà degli anni ’90 da Isabella Meoni Ferrara.

La collezione, per la quantità e soprattutto per la qualità degli autori, rappresenta un vero unicum nel panorama culturale di una città pur così ricca d’arte come è Napoli.

Dopo il saluto del Decano della Facoltà Teologica di Capodimonte, prof. Antonio Foderaro – il quale ha ricordato ai numerosi intervenuti l’importanza pedagogico-promozionale di questa operazione e che «la fede, che ha suscitato sempre arte, non è solo oggetto di cultura, ma è preludio e fonte di cultura» –, ha preso la parola il prof. Giuseppe Falanga, teologo e curatore della Mostra. Egli ha spiegato che «chi verrà a visitarla seguirà la via pulchritudinis, immergendosi nel mistero della conoscenza di Dio attraverso la contemplazione visiva delle opere e la lettura dei testi della liturgia che le corredano». «Proponiamo così», ha chiosato, «un percorso di nuova evangelizzazione, un percorso “diverso” di annuncio della fede».

La Mostra è stata pensata, d’intesa con l’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Napoli, per vivere meglio il tempo di Avvento e di Natale e come tappa di preparazione culturale alla 75ma Settimana Liturgica Nazionale che si terrà nella nostra città dal 25 al 28 agosto 2025. «Arte e liturgia dicono entrambe la bellezza», ha affermato il Direttore dell’Ufficio Liturgico mons. Nicola Longobardo, aggiungendo che «la liturgia è il cuore della vita della Chiesa, e che la bellezza non è qualcosa, ma è Qualcuno. Quando celebriamo, infatti, noi incontriamo la Bellezza e san Francesco ci è maestro: “Tu sei Bellezza”!».

La Mostra è visitabile, dal lunedì al venerdì (mattino: ore 10-12; pomeriggio: ore 15-17), fino al 13 gennaio, nella sede della Facoltà Teologica in viale Colli Aminei 2 a Napoli. È possibile fare anche un percorso virtuale consultando il sito https://santommaso.pftim.it/.