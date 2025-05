Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord:

- pubblicità -

Milk (R)evolution è un progetto promosso dall’APS Comunica Sociale, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che ha attivato un collettivo di artisti attraverso varie azioni che coinvolgano i giovani dell’area a Nord di Napoli nella rigenerazione di spazi urbani nella loro comunità, attraverso l’arte.

Questa call for artists è rivolta a giovani artisti tra 18 e 35 anni impegnati in quattro discipline: street art, serigrafia, graphic novel e fotografia.

Per partecipare, bisogna inviare entro il 23 maggio 2025, un progetto che esplori il contrasto alla cementificazione urbana e promuova la riqualificazione delle città, in relazione alla propria disciplina artistica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con diverse realtà campane: Cantiere Giovani, Rete CSL – Coordinamento Sviluppo Locale, Ass. F2Lab, Collettivo Caveau e spazio giovani “Il Cantiere“.

Il territorio di riferimento è l’area di Napoli nord dove l’ipercementificazione urbana e la mancanza di spazi verdi e di socialità è un’emergenza tangibile, dove numerosi sono gli angoli e le aree dismesse che necessitano di interventi per essere restituiti e goduti dalla cittadinanza.

Il progetto pone l’attenzione su questa problematica attraverso diverse azioni mirate, con il coinvolgimento di giovani artisti del territorio. Una call for artists, un bando di concorso per selezionare 4 artisti e il supporto alla produzione di opere di street art, serigrafia, fotografia e graphic novel.

Successivamente, sono in programma workshop e percorsi formativi con i giovani del territorio e l’organizzazione di un “Hackathon dell’arte”, un evento pubblico per avvicinare il mondo artistico a quello dell’impresa e garantire continuità al lavoro dei giovani artisti campani.

Ogni proposta selezionata riceverà un contributo economico per lo sviluppo del proprio progetto tra maggio e ottobre 2025, oltre al materiale necessario alla sua realizzazione. Il percorso prevede, inoltre, degli incontri con il team di Comunica Sociale per condividere il progresso dei vari progetti e la realizzazione di un laboratorio con i giovani del territorio. L’intero percorso si concluderà a Dicembre 2025 con un evento in cui verranno invitate diverse realtà imprenditoriali, allo scopo di facilitare opportunità di sviluppo e networking agli artisti.

Per consultare il bando completo visitare il sito https://comunicasociale.eu/milk-revolution/. Per maggiori informazioni scrivere via email a comunicasociale@gmail.com o contattare il numero 333.1584836.

Comunica Sociale nasce nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione in ambito culturale e artistico. In particolare, svolge attività di organizzazione e promozione di attività culturali, sociali ed educative, accompagnate dal valore aggiunto dell’attenzione alle nuove tecnologie e ai più innovativi strumenti di comunicazione. www.comunicasociale.eu