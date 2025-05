Arti e diritti umani, incontro in Accademia

- pubblicità -

Nell’ambito delle Giornate internazionali di studi giuridici interdisciplinari dal titolo “Musica e arti per i diritti umani”, l’Accademia di Belle Arti di Napoli ospita da Fabio Dell’Aversana e Federica De Rosa.

L’iniziativa, che rientra nelle attività del WP5 del Progetto INAR – “Italian Network of Artistic Research and Art Education World Expo 2026” che ha come capofila l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, intende riflettere sul rapporto tra le arti, la musica e i diritti umani, ponendo al centro dell’attenzione il potere trasformativo della bellezza e della creatività nei contesti di vulnerabilità.

La giornata si aprirà alle ore 14.30 con i saluti istituzionali della Presidente dell’Accademia, Rosita Marchese, del Direttore Giuseppe Gaeta, di Giovanna Cassese Presidente CNAM – Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e del responsabile scientifico del Progetto INAR, Andrea Giomi.

La prima sessione, moderata da Fabio Dell’Aversana vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo accademico e artistico: Alessandro Valenti, referente scientifico del progetto “Musica e arti per i diritti umani”; Nera Prota, docente di Scenografia; Rino Squillante, docente di Pittura; Giulia Grechi, docente di Antropologia culturale; Sandro Dionisio, docente di Regia presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze; Marianna Pace, docente di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Michele Lionello, direttore artistico della rassegna “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”;

A partire dalle ore 17.30 è in programma la seconda sessione, una tavola rotonda introdotta e moderata da Federica De Rosa: previsti gli interventi di giovani ricercatori e ricercatrici provenienti da diversi ambiti disciplinari. Interverranno Alice Serra, Andrea Bolognino, Antonio Della Guardia,Fabio Ronzolin Joseph Troia e Gianluca Dai Prà, tutti dottorandi in “Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage” presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli; Francesco Marchese, dottorando in “Law and Organizational Studies for People with Disability” presso la Scuola Superiore Meridionale; Chiara Troncone, dottoranda in “Diritto dell’Economia” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

L’evento si propone come un momento di confronto interdisciplinare aperto alla cittadinanza, volto a stimolare nuove prospettive sul ruolo delle arti nella promozione dei diritti fondamentali, della dignità e dell’equità sociale.