Artis Suavitas 2024, presentazione e premiazione in anteprima per Padre Enzo Fortunato e Giovanni Grasso sabato 15

Sabato, 15 giugno 2024, alle ore 18:00, a Napoli, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel (Via Brecce a Sant’Erasmo, 185), avrà luogo la Conferenza Stampa di Presentazione della quinta edizione del Premio Artis Suavitas, il prestigioso riconoscimento destinato alle personalità di prestigio internazionale che con il loro impegno hanno contribuito a dar lustro al nostro Paese, valorizzandone il patrimonio culturale, artistico economico ed umano, oltre che civile e democratico. L’evento è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Regione Campania, Comune di Napoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Rai.

Interverranno: Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas Aps e ideatore del Premio; Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; Giovanni Grasso, Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica; Antonello Paolo Perillo, Vicedirettore Nazionale TGR Rai; Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, di Caserta e Benevento (MiC).

Durante l’incontro con i Giornalisti, saranno annunciati: la location della cerimonia di premiazione, il programma dell’evento e i nomi delle personalità del mondo delle Arti, della Cultura e dell’Imprenditoria che ritireranno il Premio Artis Suavitas 2024.

La presenza, anno dopo anno, di premiati di prestigio internazionale, tra i quali ricordiamo Pupi Avati, Massimo Recalcati, Giovanni Allevi, Michelangelo Pistoletto, Paolo Crepet, Marcello Lippi, Walter Veltroni, Piero Angela, Carolina Kostner, Eike Schmidt, Luciano Spalletti, Beatrice Rana, Liu Ruowang, Milot, Gialappa’s Band, Iginio Massari, Hauser, Oscar Farinetti e Placido Domingo, è un inequivocabile segnale del consenso ricevuto dalla manifestazione ed altresì sintomo della sua capacità di attrazione.

A margine della Conferenza Stampa, il Presidente Antonio Larizza, insieme ai componenti del Comitato Scientifico Arturo Amoroso (Specialista in Chirurgia Plastica ricostruttiva), Maurizio de Giovanni (Scrittore, Sceneggiatore, Autore e Drammaturgo), Antonio Fiordellisi (Manager di Zurich Bank), Iginio Massari (Maestro Pasticcere) e Antonello Paolo Perillo (Giornalista Rai) consegneranno in anteprima il Premio Artis Suavitas 2024 a Padre Enzo Fortunato e a Giovanni Grasso.

Seguirà aperitivo sulla Terrazza Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel con Giornalisti e Ospiti.

Si ricorda, inoltre, che la Conferenza Stampa sarà preceduta, con inizio alle ore 15:00, dal Corso di Formazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania sul tema “Giornalismo e Comunicazione Istituzionale al servizio della Cultura” ( 4 crediti formativi ). Relatori: Antonio Larizza, Mariano Nuzzo, Antonello Paolo Perillo e Giovanni Grasso.

Modera: Paola Cacace, Giornalista, Commissione Cultura Ordine dei Giornalisti della Campania.

Le iscrizioni al Corso dell’OdG sono aperte fino al 13 giugno 2024, accedendo alla piattaforma dedicata: https://formazionegiornalisti.it