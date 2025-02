Asia, inaugurata la mostra di Massimo Saretta al Maschio Angioino

- pubblicità -

Taglio del nastro con le istituzioni per “Asia” la mostra fotografica di Massimo Saretta, Certified by Leica, che dall’1 al 28 febbraio propone ai visitatori 100 immagini realizzate in vent’anni di viaggio.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, l’esposizione arriva nelle Antisale dei Baroni al Maschio Angioino (Castel Nuovo), dopo le tappe di Padova, Tivoli, Pordenone e Roma, quattro città in cui ha registrato oltre 120.000 visitatori.

Napoli è la quinta tappa del tour fotografico che coinvolgerà altre città capoluogo di provincia italiane fino al 2026 ed è organizzato in collaborazione con Ambasciata del Giappone, Ambasciata e Consolato Generale del Vietnam, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Reale Ambasciata di Thailandia e Ambasciata e Consolato Generale dell’India in Italia.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, il fotografo Massimo Saretta, il curatore della mostra Gastone Scarabello, l’Ambasciatore della Reale Ambasciata di Thailandia Puttaporn Ewtoksan, il Console della Repubblica socialista del Vietnam Silvio Vecchione.



“Sono rimasta affascinata dalle immagini di Massimo Saretta che restituiscono la grandezza della natura e lo spirito delle diverse forme di devozione in Asia –dichiara l’assessora Teresa Armato–. Questa mostra fotografica riesce a costruire un ponte tra Napoli e l’Asia rappresentando una preziosa occasione di contatto con le popolazioni che siamo sempre felici di accogliere nella nostra città. E rafforza il gemellaggio ideale fondato sull’amicizia, la bellezza dei luoghi e sulla spiritualità che esiste già tra i napoletani e il popolo asiatico”.



“Con la mostra “Asia” presento la mia visione maturata in vent’anni di numerosi viaggi in questi luoghi incredibili. Sono sette le nazioni visitate e realmente approfondite tra cui India, Cambogia, Cina, Vietnam, Bangladesh, Giappone, Thailandia – racconta il fotografo Massimo Saretta –. Spesso, ma non sempre, i miei percorsi fotografici sono stati volutamente ben lontani dai circuiti turistici, perché prediligo catturare immagini di luoghi “incontaminati”. Per me l’Asia è stato un iter non solo culturale e artistico ma anche un percorso spirituale: non si può pensare all’Asia prescindendo dalla sua peculiarità spirituale. Ogni viaggio è stato un’immersione nelle varie culture ma anche nella spiritualità, declinata poi nelle varie religioni e fedi. Ogni paese attraversato mi ha lasciato un’impronta che porto dentro di me e che spero di trasmettere nelle mie fotografie. Ogni territorio mi ha insegnato qualcosa e mi ha incuriosito al punto di ritornaci per approfondire alcuni aspetti. Per me la fotografia non è solo una grande passione e una professione; è una meravigliosa ed efficace terapia”.

“Nel 2024 ho avuto l’opportunità di partecipare alla mostra “Asia” di Massimo Saretta presso il Leica Store di Roma e ho trovato che le immagini scattate attraverso l’obiettivo esperto del maestro Saretta trasportano il visitatore in un viaggio verso territori ricchi di storie, culture, natura e momenti di vita quotidiana dei popoli asiatici –dichiara l’ambasciatore Puttaporn Ewtoksan–. Queste fotografie sembrano vive e in grado di raccontare le storie in ogni particolarità. Per questo motivo l’Ambasciata è sicura che questa tappa napoletana aiuterà il pubblico italiano a conoscere e a sentirsi ancor più vicino ai paesi orientali”.



Le opere fotografiche esposte nella mostra curata da Gastone Scarabello e coordinata da Alberto Sichel su territorio nazionale e da Carla Travierso su Napoli, sono tratte dal volume fotografico “Asia”, edito da Grafiche Antiga, con la prefazione di Vittorio Sgarbi.



“Nell’allestire la mostra “Asia” di Massimo Saretta ho cercato di rispettare lo spirito del suo lavoro, valorizzandone l’essenza e integrandolo con le tendenze attuali del genere fotografico –racconta Gastone Scarabello–. L’obiettivo è creare un dialogo tra immagini e pubblico, mantenendo una giusta distanza fisica ed empatica, che rispetti l’autenticità dei soggetti. Le fotografie non impongono una narrazione, ma offrono spazi di interpretazione aperti, invitandoci a osservare, sentire e riflettere. Asia è un’esperienza visiva che celebra l’epica dei grandi viaggi, lasciando che il significato emerga in modo unico per ogni spettatore”.