AstraDoc, due appuntamenti questa settimana

AstraDoc, la rassegna di cinema del reale promossa da Arci Movie a Napoli, prosegue con una settimana densa di appuntamenti. Si parte Venerdì 4 aprile con un doppio appuntamento legato al cinema campano, con lo sguardo su Napoli di Carlo Luglio e Fabio Gargano alle ore 19 con “Dadapolis” e alle ore 21 con il racconto di una comunità di recupero per le dipendenze realizzato da Nathalie Rossetti e Turi Finocchiaro con “L’oro del cam(m)ino”. Sabato 5 aprile, invece, evento speciale, un AstraDoc Extra che vedrà protagonisti Antonio Rezza e Flavia Mastrella che presentano “Samp”, film on the road le cui riprese, durate ben diciannove anni, sono terminate nel 2020, e “Troppolitani – Fuori dove?”, per la prima volta in città. Appuntamento alle ore 21 nella sala di via Mezzocannone dove, alla fine del film, i registi incontreranno il pubblico e dialogheranno con il giornalista e critico Giulio Baffi.

In “Samp” un killer di professione, viene ingaggiato da un potente presidente per uccidere i tradizionalisti. Samp, affetto da turbe psicologiche che cura con la musica, dopo aver ammazzato la madre, vaga nella terra di Puglia alla ricerca della donna ideale. Durante il suo vagabondaggio incontra persone che conducono una vita naturale, personaggi alla ricerca delle proprie origini e un singolare musicista. Improvvisamente si innamora, non una ma più volte. Di donne inconsistenti. Uccide ancora e torna un poco umano, di quell’umanità che finirà per stroncare le sue ambizioni di potere.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella – che dal 2 al 6 aprile sono al Teatro Bellini di Napoli con lo spettacolo “Fotofinish” – porteranno al pubblico dell’Astra un’altra opera della loro filmografia. Ad inizio serata, infatti, sul grande schermo arriva “Troppolitani – Fuori dove?”, viaggio tra le pieghe della mente umana e disumana, un viaggio di sola andata che non ammette vie di fuga: si resta intrappolati nel pensiero di chi ti è di fronte. Si resta sbigottiti per via dello stupore che la mente deviata riesce a suscitare.

In “Dadapolis”, che vede tra i produttori Gaetano Di Vaio, c’è la Napoli di oggi, piena di fermento e cultura ma anche contraddizioni. La città è raccontata attraverso gli occhi di sessanta artisti che vivono e lavorano tra Napoli e l’estero. Una storia caleidoscopica fatta di performance, canzoni, opere d’arte e dialoghi che narrano le sue trasformazioni. Una Napoli descritta esclusivamente dalla costa tra bellezza abbagliante e un assurdo abbandono. Tra le tanti il film cattura le testimonianze di James Senese, Enzo Moscato e Peppe Lanzetta, e di tanti altri artisti e personalità legati al capoluogo campano. Saranno presenti in sala in sala i registi e alcuni tra i protagonisti, Cristina Donadio, Dolores Melodia, Luciano Ferrara, Emanuele Valenti, Fabio Pisano e Anna Maria Pugliese, in dialogo con il critico cinematografico Alberto Castellano. Il film è stato presentato come evento speciale alle Giornate degli autori dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

“L’oro del cam(m)ino” ci porta sul Monte Faito, nel centro di riabilitazione «Il Camino», dove detenuti in libertà vigilata e tossicodipendenti vivono in esilio immersi nella natura. Affacciati su Napoli e i suoi quartieri periferici, affacciati sul Vesuvio, lottano per ricostruirsi, trasformarsi, prima di tornare nella loro città per affrontare le prove che li attendono. Il documentario, dopo le proiezioni ad importanti Festival Cinematografici in Belgio e in Francia, è una prima assoluta in Italia. Saranno presenti in sala i registi, i residenti e gli ex residenti della comunità “Il camino”, il direttore Aldo Ivano Iezza e l’operatore sociale Luigi Di Gregorio.

RezzaMastrella

Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno realizzato quindici opere teatrali, sette film lungometraggi e una serie sterminata di corto e medio metraggi. Flavia Mastrella si occupa inoltre di scultura, fotografia, video-scultura e Antonio Rezza di letteratura. Nel 2013 sono stati loro conferiti il Premio Hystrio e il Premio Ubu. Nel 2014 pubblicano con la casa editrice il Saggiatore Clamori al vento. Nel 2016 viene loro assegnato il Premio Napoli; nello stesso anno presentano al Teatro La Mama di New York Pitecus. Nel 2017 ricevono a Montecitorio l’attestato di Unicità nella Cultura e il Premio Ermete Novelli. Nel 2018 viene loro conferito il Leone d’oro alla carriera per il Teatro dalla Biennale di Venezia. Nel 2019 ricevono il premio La Rosa d’oro della Milanesiana.

Biglietto per singola proiezione 5 euro, ridotto 4 euro per i soci Arci. AstraDoc, curata da Arci Movie, è realizzata in sinergia con Parallelo 41 Produzioni, Coinor, Università di Napoli Federico II e con il patrocinio del Comune di Napoli.