Attivo centro giovani in Piazza Cavour

Un corso di italiano per cittadini stranieri ha inaugurato l’avvio delle attività del nuovo Centro Giovanile di Piazza Cavour, 38. La struttura, in continuità con l’esperienza del precedente centro “Common Gallery”, si propone come spazio identitario per i giovani della città, un luogo di formazione, aggregazione e opportunità, in linea con le priorità europee per la formazione continua.

Il Centro offrirà corsi di lingue e culture straniere (inglese, francese, arabo e italiano per stranieri), con livelli differenziati e docenti madrelingua; eventi di networking e creatività, come i “Meet & Greet”, per favorire l’incontro tra talenti e la creazione di opportunità; laboratori di cinema creativo ed educativo, per sviluppare competenze digitali e cinematografiche e stimolare il confronto culturale.

In calendario anche iniziative dedicate alla cultura giovanile, tra cui corsi di inglese, percorsi di cittadinanza attiva tra cinema e città di Napoli, e workshop sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale.

Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito del Comune di Napoli, nella sezione “Giovani e Lavoro”.