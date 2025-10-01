Autunno al Castello di Baia

- pubblicità -

Per tutto il periodo autunnale il Castello Aragonese di Baia apre regolarmente al pubblico le sue prigioni, visitabili ogni prima domenica del mese.

Un luogo finora poco conosciuto e ricco di memoria: già dal XVII secolo vi furono rinchiusi rivoltosi seguaci di Tommaso Campanella, ladroni e pirati. Durante la Seconda guerra mondiale gli stessi ambienti ospitarono invece gerarchi fascisti e ufficiali nazisti.

Le pareti conservano ancora oggi tracce di quelle presenze: graffiti con velieri, piante rigogliose e scritte inneggianti al Duce, testimonianze vive che dialogano con la bellezza del paesaggio circostante.

Le visite per individuali rappresentano così un’occasione unica per scoprire un volto inedito del Castello Aragonese, affacciato su uno dei panorami più suggestivi del golfo flegreo.

Ogni prima domenica del mese

dal 5 ottobre al 7 dicembre 2025

ore 10.30 – 11.45 – 12.45 – 13.30

Visita didattica euro 7,00

prenotazione www.coopculture.it