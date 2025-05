Bambini e famiglie di Caivano a Villa Arianna

- pubblicità -

Prosegue “Miti, Misteri e Storia” domenica 25 maggio alle ore 11 con l’appuntamento “Tra mito e rito”, presso Villa Arianna a Castellammare di Stabia, nel cuore del Parco Archeologico di Pompei.

Un’iniziativa pensata per far vivere alle famiglie del Parco Verde di Caivano un’esperienza coinvolgente tra arte, storia e immaginazione.

L’attività rientra nel percorso educativo di Affido Culturale, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e coinvolge nuclei familiari avvicinatisi al patrimonio culturale grazie alla preziosa mediazione dell’associazione Un’Infanzia da Vivere O.D.V.

Attraverso una visita guidata alla Villa Arianna, i partecipanti saranno accompagnati tra affreschi mitologici e racconti antichi ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, in un percorso dove mito e rito diventano strumenti per comprendere le credenze e le emozioni degli antichi abitanti di Stabiae. Il percorso sarà arricchito da enigmi da risolvere “sul filo di lana”, per stimolare la partecipazione attiva dei bambini e favorire l’apprendimento in forma ludica.

L’evento è curato dalla Soc. Coop. Le Nuvole, partner del progetto Pompeii Children’s Museum, uno spazio innovativo dedicato alle nuove generazioni, alla sperimentazione e alla divulgazione del patrimonio culturale, realizzato in sinergia con la Direzione del Parco Archeologico di Pompei.