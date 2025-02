- pubblicità -

Con il patrocinio del Comune di Napoli

Presentazione del numero 7 Magazine Bambini e Musei – cittadini a regola d’arte

Progetto editoriale dell’associazione culturale étant donnés aps sostenuto con i fondi 8×1000 della Chiesa Valdese-Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Sabato 22 febbraio 2025, ore 10:00

Chiesa di San Severo al Pendino, Via Duomo 286 – Napoli

Gli allievi del Liceo Classico Statale di Napoli “Vittorio Emanuele II-Garibaldi” dialogano sui temi del Magazine numero 7, dedicato alla creatività, con

Maura Striano assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli

Pawel Gajewski pastore valdese della Chiesa evangelica del Vomero, Napoli

Marina Imperato dirigente scolastica, Ministero dell’istruzione

Stefania Colicelli dirigente scolastica, Liceo Classico Statale di Napoli “Vittorio Emanuele II-Garibaldi”

Maria Giulia Voltini coordinatrice museale ed esperta in children’s museum

introduce

Viola de Vivo direttore responsabile del Magazine

modera

Luigi Filadoro direttore editoriale, presidente associazione culturale étant donnés aps

L’associazione culturale étant donnés aps presenta sabato 22 febbraio il numero 7 del Magazine Bambini e Musei-cittadini a regola d’arte.

Giunto al quarto anno di pubblicazione, il numero 7 del Magazine semestrale gratuito a diffusione nazionale è dedicato al tema della creatività e raccoglie articoli, segnalazioni e progetti sull’argomento declinati da diverse angolazioni e con una prospettiva interdisciplinare.

Attento alla promozione della creatività dei bambini, il Magazine raccoglie anche in questo numero illustrazioni realizzate dagli allievi di classe quinta della Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Don Milani, plesso Parrella, di Torre del Greco (Na) ed entra nei banchi di scuola divenendo strumento di orientamento alle professioni culturali in diversi istituti d’istruzione secondaria superiore, tra cui il Liceo Classico Statale di Napoli “Vittorio Emanuele II-Garibaldi”. Proprio gli studenti, in dialogo con i relatori, discuteranno i temi del Magazine, tra cui:

il processo di decolonizzazione culturale intrapreso dal continente africano, subito dopo l’adozione della Road Map per l’educazione artistica promossa dall’Unesco a Lisbona nel 2006, per consolidare forme artistiche più autenticamente autoctone e sostenuto anche nel recentissimo Decreto Cultura in discussione in questi giorni alla Camera che propone, all’art. 2, azioni di cooperazione, programmi di ricerca e di alta formazione “a beneficio di enti e istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato [attraverso] forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano”; l’incapacità del sistema formativo, per la sua organizzazione, a sostenere lo sviluppo di un “atteggiamento creativo”; la presenza e l’utilizzo sempre più ingombrante dell’IA rispetto alla quale ci si interroga su quali limiti o quali opportunità per la soggettività creativa; alcuni contributi “virtuosi” del terzo settore; la diffusione dei children’s museum che alimentano la creatività nei bambini coniugando gioco, scoperta e apprendimento; l’arte come elemento per la costruzione di biografie affatto scontate in certi contesti sociali e poi la storia, con la forma “laica” che l’arte ha assunto all’epoca della Riforma protestante, le vicende che hanno riguardato i valdesi di Guardia Piemontese col suo museo, che testimonia una storia straordinaria e poco nota di resilienza e la nascita del gioco al tempo dei Borbone, per diletto e per studio.

Maura Striano, docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché dottore di Ricerca in Scienze dell’Educazione (Università di Perugia) e Alumna Fulbright (Montclair State University), è assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli da settembre del 2022;

Pawel Gajewski, di origine polacca, è professore di Teologia delle religioni presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e di Teologia biblica e sistematica presso la Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi (SA). Dedica le sue ricerche ai fondamenti biblici e patristici della teologia delle religioni, approfondendo lo studio dell’ecclesiologia secondo una prospettiva ecumenica e interreligiosa;

Marina Imperato, dirigente scolastica distaccata presso il Ministero dell’Istruzione, collabora in attività di ricerca con l’Università di Firenze e con l’Università ‘Federico II’ di Napoli. È tutor nel Master ‘Governance della scuola dell’autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici’ della IUL in collaborazione con INDIRE. È autrice di numerosi contributi a stampa e online nella rivista mensile ‘Rassegna dell’Autonomia Scolastica’ per la quale cura i settori ‘Attualità’ e ‘Recensioni’; ha collaborato con il CNR e periodicamente con le riviste Scuola7, Rivista dell’istruzione, Tuttoscuola, ESHA;

Stefania Colicelli è dirigente scolastica del Liceo Classico Statale di Napoli “Vittorio Emanuele II-Garibaldi”;

Maria Giulia Voltini, ha lavorato in ambito internazionale tra New York e Miami nel cultural heritage e nell’arte internazionale e in seguito al Miami Children’s Museum, uno dei più grandi musei dei bambini degli Stati Uniti. Oggi prosegue il lavoro presso note fondazioni e istituzioni museali italiane nell’ambito arts + education rivolto a bambine e bambini e coordina attività e azioni di sviluppo museale. Attiva e collabora a progetti con alcuni children’s museums italiani, seguendo anche gli sviluppi della Rete. È partner europea del progetto MPLC e ne gestisce i rapporti istituzionali in collaborazione con Miami Children’s Museum;

Viola De Vivo, direttore responsabile del Magazine, è funzionario comunicazione e promozione per la Direzione Regionale Musei Campania;

Luigi Filadoro, progettista didattico e docente esperto nel settore della formazione applicata all’arte e ai beni culturali, disegnatore, è presidente dell’associazione culturale étant donnés aps, direttore editoriale del Magazine, organizza mostre didattiche in musei e spazi pubblici ed è autore di numerosi contributi editoriali.

