Bandi ITS in Campania: scopri i corsi della BACT Academy

Finalmente ci siamo: al via la nuova offerta di Istruzione Tecnologica Superiore ITS BACT per l’anno 2023-24, gratuita e finanziata dalla Regione Campania con i fondi destinati al potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore in Campania per il 2020-23. Pubblicati i primi tre corsi in partenza, progettati tutti in collaborazione con grandi aziende del panorama nazionale e internazionale, per favorire l’occupabilità e il successo formativo.

Academy di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma, gli ITS rilasciano il titolo ministeriale di Tecnico Superiore, valido in tutta Europa, e consentono l’accesso nel mondo del lavoro già durante i percorsi formativi, incentrati sulla pratica e sull’inserimento aziendale.

I corsi ITS BACT, totalmente gratuiti, durano 2000 ore suddivisi in due annualità. Ciascun corso ITS BACT, presentato all’interno dei bandi scaricabili sul sito www.itsbact.it, prevede 25 posti disponibili. Il requisito minimo di accesso è il diploma. Per iscriversi alle selezioni occorre presentare domanda attraverso le istruzioni riportate nell’area dedicata sul sito www.itsbact.it. C’è tempo fino al 6 Dicembre 2023.

Corso sui droni e sulle innovazioni per il Restauro con Tecno In

Scopri il corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” a indirizzo “Drone e Innovazione per il Restauro“, in collaborazione con Tecno In Spa. Azienda che implementa innovazione nel mondo della sicurezza delle infrastrutture e del territorio, Tecno in impiegherà la sua Drone Academy e tutto il suo expertise per il trasferimento tecnologico nel comparto del Restauro, per supportare l’ITS BACT nella formazione di responsabili di cantiere di restauro e recupero architettonico in grado di rispondere alle sfide smart dell’innovazione.

Intelligenza Artificiale per il Patrimonio Culturale: il corso con Mare Group

Un corso all’avanguardia quello del “Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali” a indirizzo “Intelligenza Artificiale per la gestione del Patrimonio e delle Attività Culturali”, in collaborazione con il partner internazionale Mare Group. Azienda che accompagna le PMI e le PA nella trasformazione continua che caratterizza i nostri tempi, Mare Group sviluppa innovazione sulle frontiere tecnologiche più promettenti, e in particolare fornisce tecnologie e prodotti abilitanti, sviluppo software, integrazione sistemi e supporto alla realizzazione di progetti digitali, implementando la visione dell’umanesimo tecnologico in molteplici campi applicativi, anche per la valorizzazione dei Beni Culturali.

Corso Hospitality con Elior Group con contratto di Apprendistato

Scopri il corso “Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive” a indirizzo “HoB – Hospitality on Board”, in collaborazione con il partner internazionale Elior. Multinazionale francese, Elior in Italia è una realtà solida che si occupa di ristorazione collettiva per le due divisioni, Itinere e Polaris, dedicate all’accoglienza e all’assistenza dei clienti Trenitalia che, per i loro spostamenti, si avvalgono rispettivamente dei treni Freccia Rossa Alta Velocità, sia in Italia che in Francia, e degli Intercity Night. Il corso, a differenza degli altri, sarà svolto in modalità Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, con gli allievi che saranno assunti come apprendisti. In esito al percorso formativo, e al superamento degli esami finali, gli allievi apprendisti potranno usufruire dell’opportunità di un contratto a tempo indeterminato in uno dei contesti aziendali Elior.

