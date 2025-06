Bellissima 2025, da martedì 1 a La Colombaia di Ischia

Se è vero che l’arte è l’impronta che lasciamo e la cultura la memoria che ci definisce, ciò che si prepara ad ospitare– storica residenza estiva del regista Luchino Visconti – sarà di certo un appassionante viaggio tra le più variegate espressioni artistico-culturali che fanno da testimonianza evidente dell’essere umani. La rassegna, che prende il nome dall’iconico film del cineasta milanese,, intratterrà, infatti, il pubblico didal primo luglio al 20 settembre con una serie di appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica, dal cinema alla letteratura.

Sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, l’edizione imminente sarà inaugurata dal talk “Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un Paese”: martedì primo luglio alle ore 21, dunque, Andrea Di Consoli e Andrea Covotta intervisteranno il Presidente de La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per indagare insieme le connessioni che intercorrono tra romanzo, opera cinematografica e società.

Il festival proseguirà domenica 6 luglio, sempre alle ore 21, con una serata speciale dedicata a Ornella Muti: “Racconti di cinema”, un viaggio sonoro e narrativo che ripercorrerà la carriera dell’attrice tra jazz, latin e musica italiana.

Con un cartellone costellato da grandi nomi quali Michele Placido, Peppe Lanzetta, Marco Zurzolo, Maurizio De Giovanni e Ruggero Cappuccio non mancheranno performance teatrali, presentazioni di libri, percorsi itineranti, concerti e persino spettacoli di danza classica.

Nell’ambito di Bellissima 2025, inoltre, una rassegna satellite tutta dedicata al mondo dell’editoria, che va sotto il nome di Libraia, animerà il cuore di Forio con reading, installazioni, incontri e la presenza di editori indipendenti, oltre a uno speciale omaggio a Eva Kant. Si svolgerà dall’11 al 13 luglio presso il Chiostro di San Francesco e lungo il corso storico del paese con l’obiettivo di riproporre la parola scritta come gesto pubblico, come condivisione e risignificazione dello spazio comune.

«Con questa rassegna – dichiara il Sindaco di Forio, Stani Verde – affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio.»

«Bellissima rappresenta una visione – continua il Consigliere delegato alla cultura, Davide Laezza –: costruire nel tempo una stagione culturale continuativa, articolata e partecipata. La riapertura della Colombaia è il primo passo di un progetto più ampio che guarda ai giovani, alla formazione, alla costruzione di un’identità culturale condivisa. È in questo solco che si inserisce l’ambizione di dare vita a Forio Cultura, non solo come etichetta, ma come piattaforma civica e istituzionale capace di connettere eventi, luoghi, pratiche e comunità.»

«Bellissima 2025 – spiega Annamaria Punzo, Direttrice artistica – nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita.»

Bellissima 2025 è organizzato dall’Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, SCABEC, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli; sponsor ufficiali della rassegna: Alilauro, Medmar, Snav e Botanaia Relais Resort.

