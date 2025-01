Bestiari, erbari, lapidari, venerdì 31 ad AstraDoc

- pubblicità -

Massimo D’Anolfi arriva a Napoli per presentare “Bestiari, erbari, lapidari”, opera realizzata insieme a Martina Parenti. Il regista sarà ospite di AstraDoc, la rassegna dei documentari di Arci Movie. Appuntamento per venerdì 31 gennaio alle 19:30 al cinema Academy Astra di via Mezzocannone.

Presentato fuori concorso alla 81a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Bestiari, erbari, lapidari” è un documentario “enciclopedia”, diviso in tre atti, ognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre. Il film è un omaggio a quegli “sconosciuti” e per certi versi davvero alieni mondi, fatti di animali, vegetali e minerali, che troppo spesso diamo per scontato, ma con cui dovremmo essere in costante dialogo dal momento che costituiscono la parte essenziale della nostra esistenza sul pianeta Terra. Strettamente connessi tra loro, gli atti del film disegnano uno sviluppo drammaturgico unico, attraverso tre diversi dispositivi di messa in scena.

Ogni atto è infatti un omaggio a uno specifico genere del cinema documentario. Bestiari è un found-footage su come e perché il cinema ha ossessivamente rappresentato gli animali; Erbari, invece, un documentario poetico d’osservazione dall’interno dell’Orto Botanico di Padova; Lapidari, infine, un film industriale ed emotivo sulla trasformazione della pietra in memoria collettiva. Un coro unico di protagonisti, attraverso multiformi voci e suoni, racconta di noi e preserva il nostro sapere. Bestiari, Erbari, Lapidari è un viaggio sentimentale tra cultura, scienza e arte del nostro vecchio continente.

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, autori di diversi documentari, si occupano, oltre della produzione e della regia, anche della fotografia, delle riprese, del suono, del montaggio dei loro progetti.

Biglietto 5 euro, ridotto 4 soci Arci. AstraDoc si svolge in sinergia con Parallelo 41 Produzioni, Coinor, Università di Napoli Federico II e con il patrocinio del Comune di Napoli. Sui social AstraDoc e Arci Movie per altri dettagli e curiosità di film e ospiti.