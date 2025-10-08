Blind Light, film girato a Capri, giovedì 9 a Villa San Michele

- pubblicità -

Continua la stagione culturale di Villa San Michele, ad Anacapri.

Giove dì 9 ottobre alle ore 18.30, nell’antica cappella della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe, sarà proiettato il film “Blind Light” di Pola Rapaport.

La pellicola indipendente (58 minuti, 1998) – in parte fiction e in parte documentario, presentata in lingua originale, con sottotitoli in italiano – ha una forte connessione con la dimora svedese perchè la sceneggiatura e le successive riprese sono state realizzate proprio durante i soggiorni della regista ad Anacapri.

Come lei stessa racconta: “Blind Light è stato scritto e girato a Villa San Michele insieme a mio marito e socio, Wolfgang Held.

Ricordo che fummo invitati da Inez Hagbarth, presso la sede svedese della Fondazione, a soggiornare alla villa per scrivere la sceneggiatura e preparare il film. Fummo accolti calorosamente dall’allora direttore Levente Erdeos e sua moglie Marilù. Tornammo nel 1994 per girare con la giovane attrice Edie Falco, un cast ridotto e una piccola troupe.

Il lavoro fu completato nel 1998 e ampiamente proiettato in festival e in televisione in tutto il mondo. Edie vinse diversi Emmy per i suoi lavori successivi.”

La stagione di eventi di Villa San Michele, diretta da Kristina Kappelin, è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia. Per partecipare alla proiezione – ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è consigliabile la prenotazione.

Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu