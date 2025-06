Calcio e Milonga, Federico Buffa lunedì 16 sull MSC Europa al Porto

- pubblicità -

La voce di Federico Buffa, il più famoso storyteller italiano, sale lunedì 16 giugno alle ore 14.30 a bordo di MSC World Europa, durante la sosta nel porto di Napoli, per raccontare di tanti illustri personaggi del mondo dello sport, tra cui Renato Cesarini e Diego Armando Maradona, con le loro storie potenti, intrise di romanticismo e italianità. È questa la performance portata in scena con il nuovo appuntamento “Mare di Incontri”, la rassegna di eventi culturali voluta da MSC Crociere e offerta gratuitamente ai napoletani.

Il titolo dello spettacolo di Buffa è “…Se parlassimo anche della Milonga del Futbol?…” e la sua voce sarà accompagnata al pianoforte da Valentina Iannone, cantautrice e musicista salernitana. Un racconto che condurrà gli spettatori in un viaggio, sportivo e non solo, nei tanti racconti d’autore che Buffa in questi anni ha condensato in libri, programmi Tv e rappresentazioni sceniche teatrali.

Aneddoti e pensieri di alcuni dei più importanti personaggi del mondo dello sport, rivivranno attraverso la sua voce: dal funambolo del gol, Cesarini, a cui ci si riferisce quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale, passando per altri protagonisti dello sport e arrivare fino al “el pibe de oro”, Diego Armando Maradona.

Per partecipare all’evento, offerto gratuitamente da MSC Crociere fino ad esaurimento posti, è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/XZKF38pjmUANuXYu8

A Napoli MSC World Europa sarà attraccata a Napoli, alla Stazione Marittima/Molo Angioino, e l’accesso a bordo sarà consentito a partire dalle ore 14.30. Lo spettacolo inizierà alle 15.30 dopo un cocktail di benvenuto. Lo sbarco è previsto per le 17.00.

“MSC Crociere organizza periodicamente questi spettacoli gratuiti della rassegna ‘Mare d’incontri’ con l’obiettivo di mettere in contatto la comunità di questo territorio e le nostre navi” sottolinea Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere. “La Compagnia ha il DNA partenopeo e il porto di Napoli è al centro delle nostre strategie nel Mediterraneo. Siamo convinti che con questi spettacoli le persone possano meglio comprendere l’importanza che il comparto crocieristico ha sul territorio e i benefici economici e occupazionali che è in grado di generare durante tutti i periodi dell’anno”.

