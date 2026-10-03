Camerelle Experience, danza e archeologia a Bacoli

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Una visita all’antica cisterna romana, che unisce il racconto archeologico alla danza performativa.

Sabato 10 e 18 ottobre 2026, alle ore 17.00 e alle ore 18.00 il sito archeologico Cento Camerelle di Bacoli, si trasforma in un percorso immersivo: storia, danza e musica dialogano con gli spazi, accompagnando il pubblico alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dei Campi Flegrei.

L’iniziativa

L’iniziativa è promossa nell’ambito del partenariato pubblico privato “Insieme. L’archeologia flegrea unisce” a cura di Coop Culture, con “Camerelle Experience”. Accompagnati da una guida esperta i partecipanti assisteranno alla performance di Nympha Jalila, con la voce di Marina Bruno, la chitarra di Giovanni Migliaccio e la collaborazione del Maestro Giuseppe di Capua.

Lo spettacolo è stato pensato per evocare lo spirito dell’acqua che un tempo riempiva e animava questi luoghi. L’elemento oggi scomparso prende così nuovamente vita attraverso il corpo e il movimento, conducendo il pubblico in un tempo remoto e in una dimensione sospesa tra storia ed emozione.

Degustazione Falanghina dei Campi Flegrei Dop

Ogni appuntamento si concluderà con la degustazione di un calice di Falanghina dei Campi Flegrei DOP, per completare l’esperienza attraverso uno dei sapori più rappresentativi del territorio. Biglietto: 20 euro Il biglietto comprende l’ingresso al sito, la visita guidata, la performance e la degustazione. Prenotazione obbligatoria www.coopculture.it.