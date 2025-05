Camerino Podcast, il nuovo format di Nando Paone

- pubblicità -

Un camerino ricostruito sul palco della Sala Molière di Pozzuoli (Via Bognar,21), sarà il set del Camerino Podcast ideato da Nando Paone, in collaborazione con Gabriella Diliberto e Francesco Guardascione, che debutterà online giovedì 29 maggio, alle ore 14.00 su YouTube con una puntata dedicata ad Antonella Morea.

Nel luogo da lui stesso creato con Cetty Sommella quindici anni fa, l’attore ospiterà, con cadenza bimensile, insieme alla giornalista Gabriella Diliberto, amici e colleghi del mondo del teatro, del cinema, della televisione, della musica e non solo, per raccontare da una prospettiva insolita la vita dell’artista partendo da dietro le quinte.

«Realizzare un podcast oggi non è più una novità – spiega Nando Paone -ma è utile a tenersi al passo. Mi è piaciuto però immaginare che fosse il Podcast a diventare Teatro, conservandone tutto il fascino dell’artigianalità, in modo da far vivere allo spettatore in sala e a quello da remoto le suggestioni del luogo e le sue verità. Insomma, un podcast fatto in casa, nella mia casa artistica, alla mia maniera».

Nella ricostruzione del tempo scandito che separa dalla messa in scena, l’ora in camerino appunto, verranno svelate le emozioni e le manie che si consumano nell’attesa quando un sipario è ancora chiuso o prima di un ciak fino a tutto quello che accompagna un percorso di formazione infinito. Quei 60 minuti saranno un pretesto per spaziare tra le esperienze vissute, gli incontri fatti e quelle curiosità a cui il pubblico non sempre trova risposta.

Il “folletto” del Teatro sarà testimone dei racconti personali e imprevedibili di ciascun ospite, commentando con una voce fuori campo bizzarra e dissacrante, a tratti inopportuna ma stranamente confortante.

Camerino Podcast – YouTube

Credits:

Da un’idea di Nando Paone in collaborazione con Gabriella Diliberto e Francesco Guardascione

Regia – Francesco Guardascione

Redazione, Fonica e Luci – Gianluigi Martino