Campo estivo al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi

Dal prossimo 21 luglio e per tutto il mese di agosto il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi ospita, in un contesto suggestivo e carico di storia, un innovativo campus estivo, educativo e ricreativo, pensato per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Il campus prende vita grazie alla collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Cooperativa Il Tulipano, con l’obiettivo di valorizzare e rendere fruibile uno dei luoghi più iconici e poetici della città di Napoli, attraverso percorsi di socializzazione, formazione e creatività.

Un progetto formativo e inclusivo e un’esperienza unica nel suo genere: nelle prime quattro giornate (18, 25, 28 e 31 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00), i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire e approfondire il progetto di restauro del giardino storico del Parco, grazie alla guida esperta di Maurizio Bartolini, storico dei giardini e curatore del progetto dedicato al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi. Un’occasione imperdibile per entrare in contatto con il patrimonio culturale e ambientale del sito, con un focus particolare sulla sua riqualificazione e conservazione.

A seguire, per tutto il mese di agosto, il campus entrerà nel vivo della sua articolazione con una serie di laboratori pensati per stimolare la creatività e il benessere dei partecipanti.

Dal 1° al 31 agosto ogni mattina, dalle ore 9:30 alle 11:30 e dalle 12:00 alle 14:00, si svolgeranno attività modulari settimanali. Tra le iniziative previste saranno disponibili laboratori di giardinaggio e botanica per imparare a conoscere e curare il paesaggio naturale; laboratori di scrittura creativa ispirati ai luoghi che hanno visto nascere i versi dei grandi poeti come Virgilio e Leopardi; un originale corso di scacchi all’aperto, per allenare la mente in un ambiente naturale e stimolante.

Le attività saranno coordinate dagli educatori del gruppo Tulipano Art Friendly, una squadra di giovani neurodivergenti già impegnati nella valorizzazione e accoglienza dei visitatori del Parco. Un aspetto fondamentale del progetto è l’inclusività sociale, che si esprime non solo attraverso la partecipazione attiva ma anche nel creare un ambiente dove ogni ragazzo o ragazza possa sentirsi valorizzato e parte di una comunità.

Il campo estivo si configura come una proposta che unisce crescita personale, inclusione e amore per la cultura e la natura, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di apprendimento e socializzazione.

info@iltulipanocoop.org (scadenza iscrizioni: 26 luglio 2025). L’ingresso al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi e la partecipazione alle attività sono gratuiti. Per le iscrizioni al campus, rivolgersi a(scadenza iscrizioni: 26 luglio 2025).