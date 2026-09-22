Capodimonte, inaugurato Viale dei Caduti delle Quattro Giornate

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Si è tenuta lunedì mattina presso il Real Bosco di Capodimonte la cerimonia ufficiale di intitolazione del Viale dei Caduti delle Quattro Giornate di Napoli e la contestuale presentazione del prototipo della nuova segnaletica del parco, realizzata nell’ambito del più ampio Progetto Toponomastica Real Bosco.

L’evento, promosso in sinergia tra la Direzione del Real Bosco e il Comune di Napoli, si è aperto con i saluti introduttivi del Direttore Eike Schmidt, seguiti dagli interventi del Comandante Urbano Floreani, dei rappresentanti del Direttivo dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte e dalla chiusura istituzionale del Vice Sindaco di Napoli, Laura Lieto.

Al termine degli interventi e delle foto di rito, la cerimonia è proseguita nei pressi del monumento ai caduti, dove è stata svelata una nuova didascalia commemorativa. In un momento di profonda commozione, accompagnato dal picchetto d’onore dell’Aeronautica Militare e dalla deposizione della corona di fiori da parte della Polizia Locale.

Laura Lieto

A margine dell’inaugurazione, la Vice Sindaco Laura Lieto ha dichiarato:

«È una giornata davvero significativa per la nostra città. Siamo qui oggi a testimoniare con profondo rispetto e affetto la memoria dei Caduti delle Quattro Giornate di Napoli, ricordando in particolare le persone che vennero fucilate proprio su queste alture.

Questo momento segna inoltre una tappa fondamentale per la nostra comunità: il lavoro svolto dalla Commissione Toponomastica del Comune di Napoli, in stretta e proficua collaborazione con la Direzione del Real Bosco di Capodimonte, ha permesso di sviluppare un organico piano di intitolazione delle strade e dei viali del parco.

Un percorso coordinato che prende avvio ufficialmente oggi con questa prima, importante intitolazione. È una bellissima giornata per la città di Napoli, per la nostra memoria storica e per tutti gli amici di Capodimonte.»