Carabinieri e ACI Napoli, insieme per la “mobilità responsabile”

- pubblicità -

In occasione del 211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la città di Napoli ha ospitato, nel corso del weekend, una serie di iniziative pubbliche in diverse piazze cittadine, promosse dal Gen. C.d.A Marco Minicucci, Vice Comandante Generale della “Benemerita”, in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Automobile Club Napoli.

Particolare attenzione ha riscosso lo stand allestito dall’ACI Napoli in piazza Carità dove, centinaia di cittadini, hanno potuto vivere un’esperienza formativa e interattiva al comando di un simulatore di guida. L’attività ha offerto a giovani e adulti l’opportunità di apprendere in modo coinvolgente le regole fondamentali per una guida corretta e sicura.

Grande partecipazione anche all’area dedicata agli alcol test, somministrati gratuitamente a scopo informativo e di prevenzione. L’iniziativa ha inteso sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza, uno dei principali fattori di incidentalità stradale.

In questo contesto, l’Automobile Club partenopeo ha rilanciato la figura del “guidatore designato”, cioè colui che, all’interno di un gruppo, sceglie consapevolmente di non bere per riportare in sicurezza gli altri a casa.

Durante la manifestazione sono stati inoltre distribuiti gadget, opuscoli e materiale informativo sulla sicurezza stradale e sulla mobilità responsabile, valori promossi anche attraverso la presenza di un kart, esposto grazie alla collaborazione del Circuito Internazionale Napoli, che ha riscosso grande interesse tra i più giovani.

L’iniziativa si inserisce nel solco del protocollo d’intesa recentemente rinnovato a livello nazionale tra ACI e l’Arma dei Carabinieri, volto a rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza stradale.

“Siamo fieri di aver potuto portare il nostro contributo alla lodevole iniziativa dei Carabinieri di festeggiare, nelle piazze, tra la gente, l’anniversario della loro fondazione, una lunga e gloriosa storia al servizio della collettività, ha detto il Presidente dell’Automobile Club Napoli Antonio Coppola. In modo particolare, ha proseguito Coppola, abbiamo cercato di sensibilizzare i cittadini alla ‘mobilità responsabile’ che è un diritto da esercitare nel rispetto delle regole, di tutti gli utenti della strada, dell’ambiente e della vita.”