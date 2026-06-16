Carlotta Grimoldi nel cast di Tex McKenzie

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Dopo aver conquistato il pubblico tra cinema, televisione e web, la giovane attrice Carlotta Grimoldi compie un nuovo importante passo nella sua carriera entrando nel cast di “Tex McKenzie”, il film che segna l’esordio alla regia dell’iconico attore americano Ronn Moss, amatissimo in tutto il mondo.

Carlotta Grimoldi

Venticinque anni, originaria di Caronno Pertusella, Carlotta Grimoldi rappresenta una delle nuove promesse del panorama artistico italiano. Un percorso costruito con determinazione, studio e una forte passione per la recitazione nata fin dall’infanzia, quando — come lei stessa ha raccontato — si divertiva davanti alla videocamera dei familiari immaginando già il proprio futuro nel mondo dello spettacolo.

Dopo il diploma e gli studi di recitazione tra Roma e Milano, culminati con la formazione presso Accademia Artisti e numerose masterclass con registi e casting director, Carlotta ha iniziato a distinguersi attraverso spot pubblicitari, videoclip musicali e produzioni cinematografiche.

Il cinema

Tra le esperienze più significative figurano la partecipazione al film “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi, dove ha interpretato il ruolo di Fabrizia accanto a un cast d’eccezione composto da Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari e Asia Argento, e il film “Dettami che scrivo” diretto da Massimo Paolucci con Enzo Salvi.

La televisione

Nel frattempo, il pubblico televisivo ha imparato a conoscerla anche grazie alle partecipazioni al “Gialappa’s Show”, dove ha mostrato ironia, spontaneità e presenza scenica, qualità che si aggiungono alla sua attività nel mondo della moda e dei social, ambiti nei quali ha saputo costruire negli anni un seguito autentico e affezionato.

La carriera di Carlotta Grimoldi si è arricchita inoltre con importanti produzioni pubblicitarie e musicali, tra cui i videoclip dei Boomdabash e di Blanco, Baby Gang & Marracash, oltre a campagne per brand nazionali e internazionali.

Ora arriva la grande occasione internazionale con “Tex McKenzie”, progetto cinematografico molto atteso che vedrà l’attrice italiana condividere il set con Ronn Moss in una produzione destinata ad attirare l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Per Carlotta Grimoldi si tratta di una nuova sfida artistica che conferma una crescita costante e la volontà di affermarsi definitivamente nel mondo del cinema. Una carriera giovane ma già ricca di esperienze, affrontata sempre con la stessa filosofia che l’attrice ha più volte dichiarato: presentarsi a ogni casting “preparata al meglio”.