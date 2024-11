Carta del Docente 2024: come usare il bonus formazione con Unicusano Pagani

- pubblicità -

Ogni anno, la Carta del Docente rappresenta una risorsa fondamentale per gli insegnanti delle scuole statali di ruolo, offrendo un credito annuale dedicato alla loro formazione e aggiornamento professionale. Il Ministero dell’Istruzione riconosce infatti l’importanza di promuovere la crescita e il miglioramento continuo delle competenze degli insegnanti, consentendo loro di scegliere tra numerose opportunità formative.

Grazie alla Carta del Docente 2024, i docenti possono investire nel loro futuro iscrivendosi ai Corsi di Laurea Triennale o Magistrale, ai Master Universitari, e ai Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale offerti dall’Università Niccolò Cusano sede di Pagani. Con l’ausilio del bonus formazione, è possibile coprire interamente i costi dell’iscrizione, accedendo a un percorso didattico di qualità e ottenendo titoli riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Questa iniziativa si rivolge a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Possono beneficiare del bonus anche i docenti in periodo di prova, coloro che risultano inidonei per motivi di salute (ai sensi dell’art. 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297), e coloro che ricoprono ruoli in comando, distacco o servizio presso scuole italiane all’estero e scuole militari.

Scegliere di utilizzare la Carta del Docente per iscriversi ai corsi e master dell’Università Niccolò Cusano permette di aggiornarsi su nuovi metodi didattici, apprendere tecniche innovative di insegnamento e accrescere le competenze professionali, rendendosi protagonisti di un miglioramento continuo della scuola. Inoltre, l’università offre un percorso formativo flessibile e interamente fruibile online, ideale per conciliare studio e impegni lavorativi.

Per i docenti, investire nella propria formazione professionale attraverso il bonus della Carta del Docente non è solo un vantaggio immediato, ma anche un’opportunità per rafforzare il proprio ruolo nel sistema educativo italiano, rispondendo alle esigenze di una didattica moderna e inclusiva.

Per maggiori informazioni:

Unicusano Pagani Learning Center

🔺Iscrizioni sempre aperte

🔺Esami in sede

📍via Perone 14, 84016 Pagani

☎️ 081.916962

📱 +39 331 561 8933

🌐 www.centrounicusano.it/pagani