Catalogo Lawrence Carroll. Keep Looking, presentazione al Madre venerdì 11

Sarà presentato venerdì 11 aprile alle ore 18 al museo Madre (Sala Madre, via Luigi Settembrini, 79) il catalogo Lawrence Carroll. Keep Looking che documenta la mostra che la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre ha dedicato a Lawrence Carroll nel 2022. L’esposizione, a cura di Gianfranco Maraniello, è stata la prima grande retrospettiva dalla scomparsa dell’artista, avvenuta nel 2019. L’ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il volume, di oltre 200 pagine, pubblicato dalla casa editrice artem, raccoglie testi, contributi e immagini delle 80 opere esposte al Madre, che raccontano la storia, la ricerca e le inquietudini di un interprete cosmopolita della ricerca pittorica, vissuto tra gli Stati Uniti e l’Italia.

A introdurre la presentazione saranno Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ed Eva Fabbris, Direttrice del museo Madre.

Interverranno Laura Mattioli, Storica dell’arte e collezionista e membro del Comitato Scientifico del museo Madre, Gianfranco Maraniello Direttore dei Musei d’Arte Moderna e Contemporanea Comune di Milano e Lucy Jones Carroll, Direttrice del Lawrence Carroll Archive.

Le opere in mostra al museo Madre nel 2022, raccolte nel catalogo, spaziano dalla pittura, alla scultura, installazioni e foto, e sono state realizzate da Carroll nel corso di oltre trent’anni di carriera (dal 1985 al 2019). L’artista considerava i suoi lavori presenze fisiche che abitano gli spazi e che incontrano l’osservatore, entrandoci in dialogo. Ogni sua realizzazione mantiene per questo la stessa imperfezione dell’essere umano e, usando le sue stesse parole, un necessario “ancoraggio al mondo”. Attraverso le sue opere Carroll propone un’incessante interrogazione su quale sia la sua posizione nei confronti della realtà, della sua solitudine di fronte al mondo, del mondo da lui creato.

Il catalogo, a cura di Gianfranco Maraniello e Mario Ciaramitaro, è realizzato in collaborazione con Lucy Jones Carroll per l’Archivio Lawrence Carroll. Il progetto grafico è di Damiano Fraccaro, Otium. Nell’introduzione del volume le presentazioni del Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca, della Presidente della Fondazione Donnaregina Angela Tecce e della Direttrice del Madre nel 2022 Kathryn Weyr, insieme ai testi del curatore Gianfranco Maraniello e della scrittrice e critica d’arte Barbara Catoir. Ad accompagnare il catalogo un ricco corredo di immagini delle opere presenti in mostra nel 2022, insieme agli apparati bio-bibliografici e alla chiosa di Mario Ciaramitano.