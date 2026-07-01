Chi racconta Napoli? sabato 4 in Piazza Garibaldi a cura di Scarp de’ Tenis

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Napoli è una città raccontata continuamente: dai media nazionali, dai social network, dal turismo, dalle serie televisive e dalle cronache. Ma esiste anche un’altra Napoli, fatta di persone che la attraversano, la abitano e la vivono quotidianamente. Una città che cambia, che resiste e che continua a produrre storie spesso lontane dagli stereotipi e dalle rappresentazioni più diffuse.

Da questa riflessione nasce “Chi racconta Napoli?”, un momento di confronto aperto alla cittadinanza che intende mettere in dialogo punti di vista diversi e interrogarsi su chi costruisce oggi l’immagine della città e quali storie meritano di essere ascoltate.

Scarp de’ Tenis Napoli

L’iniziativa prenderà il via con una presentazione del progetto Scarp de’ Tenis Napoli e con la lettura di alcuni articoli realizzati dai redattori di strada, che negli ultimi mesi hanno raccontato luoghi, persone ed esperienze attraverso una vera e propria “mappa emozionale” della città.

Il talk

A seguire si terrà il talk “Chi racconta Napoli?”, moderato dalla redazione del giornale, con la partecipazione di operatori sociali della cooperativa La Locomotiva, mediatori culturali e guide di Migrantour, rappresentanti del territorio e professionisti impegnati nella costruzione di nuove narrazioni urbane. Tra i temi al centro dell’incontro: le storie che non arrivano sui giornali, il ruolo dei quartieri popolari, le migrazioni e le nuove cittadinanze, i cambiamenti nel racconto della città e la valorizzazione dei punti di vista spesso meno rappresentati.

L’evento prevede un breve momento finale di scrittura collettiva dedicato ai “luoghi emotivi” di Napoli. I contributi raccolti confluiranno in un piccolo atlante narrativo della città curato dalla redazione di Scarp de’ Tenis.

Le edicole solidali di Bella Piazza

La scelta di svolgere l’iniziativa presso le edicole di Bella Piazza non è casuale. Il progetto, nato per promuovere una nuova visione di Piazza Garibaldi attraverso pratiche di inclusione, cultura e partecipazione civica, rappresenta un interlocutore naturale per una riflessione sul racconto dei territori e delle comunità. La redazione di Scarp de’ Tenis Napoli, ospitata presso la Chiesa di San Pietro ad Aram, nel quartiere della Maddalena, condivide infatti la stessa area urbana e la volontà di contribuire a una narrazione più complessa e autentica della città.

Scarp de’ Tenis

Scarp de’ Tenis è il principale giornale di strada italiano. Nato nel 1994 e parte dell’International Network of Street Papers, promuove percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone che vivono o hanno vissuto condizioni di marginalità. A Napoli, caso unico in Italia, i venditori del giornale sono anche “redattori di strada” e partecipano a un laboratorio di giornalismo che racconta la città attraverso il proprio sguardo.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.