Chiude libreria A&M in via Duomo

Abbiamo ospitato la Rai e siamo stati luogo di set del telefilm Resta con me, abbiamo donato libri al carcere di Nisida e giochi a vari ospedali pediatrici a Natale e all’Epifania, abbiamo consegnato personalmente libri ovunque a Napoli e provincia durante il covid, resistito già lì ad un evento storico che avrebbe potuto probabilmente segnare già la nostra fine e l’ultima ma non la meno importante abbiamo fatto pedonalizzare e riqualificare vicoletto Donnaregina con le opere dell’artista Trisha, oggi primo vicolo delle donne resilienti e che speriamo non torni ad essere quello di prima, un vicolo sporco e abbandonato alla criminalità, in cui nel 2020 ci fecero anche un furto, evento che già allora mise a dura prova la nostra resilienza.

Adesso abbiamo terminato le risorse e desideriamo avere il sonno più leggero e assicurare un futuro sereno a nostro figlio.

Napoli perde altri due suoi figli che hanno investito e scommesso nella città, che si sono inventati, reinventati e perfino indebitati più volte pur di non lasciarla.

E perde due giovani imprenditori con tanta voglia di fare e lavorare, di crescere e realizzarsi.

Napoli perde l’ennesima libreria, punto di ritrovo e aggregazione, presidio culturale amato da residenti e no … e la perde nel pieno centro storico.

Abbiamo sempre creduto fortemente che le librerie sono un faro per la città ma se la libreria è indipendente assume un valore inestimabile come un diamante prezioso. E come ogni diamante va custodito, protetto.

A&M Bookstore non era solo una libreria, ma la casa di Anna e Andrea e il piccolo Alessio aperta a coloro che la frequentavano. Un posto in cui raccontare e raccontarsi, creare confronti, incontri, storie, amicizie.

Andava sostenuta da tutti, non solo dai lettori.

Credeteci… non è stata una scelta facile. Ci perdiamo molto, tanto… Ci vuole coraggio ad aprire, ma ancora più coraggio a chiudere, soprattutto se sei sovraindebitato.

Questa è una storia che riguarda tutti, non solo noi ed è per questo che vi chiediamo di far parte dell’ultima tappa del nostro viaggio. Siamo sicuri che con voi al nostro fianco ci sentiremo meno soli.

Dichiariamo dunque ufficialmente il FUORI TUTTO!!

Passa in libreria e acquista qualcosa, aiutaci a chiudere in maniera più dignitosa e limitare i danni economici!