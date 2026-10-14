Chiuso con successo Videocittà all’Albergo dei Poveri

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Si chiude con un grande successo di pubblico e il tutto esaurito in entrambe le giornate Videocittà Napoli, la prima edizione partenopea del Festival della Visione e della Cultura Digitale ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Michele Lotti, che sabato 10 e domenica 11 ottobre ha trasformato gli spazi monumentali del Real Albergo dei Poveri in un luogo di incontro tra arte contemporanea, innovazione tecnologica e sperimentazione audiovisiva.

Pubblico di tutte le età

Un pubblico numeroso, eterogeneo e di tutte le età, dalle famiglie con bambini, ai ragazzi, agli adulti, ha attraversato gli spazi del grande complesso settecentesco, prendendo parte a un’esperienza che ha fatto della partecipazione attiva uno dei suoi elementi più significativi.

Gli spettatori sono diventati protagonisti di un percorso immersivo, lasciandosi avvolgere dalle luci e dai suoni, sdraiandosi a terra per vivere pienamente le installazioni, soffermandosi a lungo davanti alle opere ed esplorando gli ambienti del più grande palazzo pubblico d’Europa lungo il percorso espositivo.

Le grandi installazioni immersive

Particolarmente apprezzate le grandi installazioni immersive che hanno reinterpretato il mare, filo conduttore dell’edizione napoletana: dalla imponente videoinstallazione nella Galleria Centrale, con le opere di Juan Carlos Beltrán, MAOTIK, Matías Alonso Revelli e Milkorva con RNMW, a UNDA di Visioni Parallele Creative Studio nel Refettorio, che attraverso luce, laser e le tracce musicali di Francesca Heart e NZIRIA, ha dato vita a un’esperienza di grande impatto emotivo, fino a Storms di Quayola, installazione audiovisiva che trasforma il movimento dell’acqua in una forma di pittura.

Tra i momenti più emozionanti della manifestazione, la presentazione da parte di Carolina Rosi del video ‘O mare, che unisce la voce di Luca De Filippo, interprete della poesia, alla chitarra di Pino Daniele. Grande interesse anche per la sezione di videoarte curata da Rä di Martino e Damiana Leoni, che ha ospitato, The Column di Adrian Paci, introducendola con un talk, e MAROSI 48Kn 90km/h dell’artista napoletana Ilaria Abbiento. A fare da colonna sonora del Festival la ricercata selezione di Soul Express & Lento Hi-Fi, che con OBBI e Bassolino, ha accompagnato le due serate della manifestazione.

I talk

Anche il programma dei talk ha registrato un pubblico numeroso, attento e coinvolto, confermando l’interesse per i temi affrontati: dalla tutela del mare e della risorsa idrica, alla alle nuove tecnologie, fino al ruolo della cultura nella trasformazione delle città, tra city branding e nuovi modelli. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, artisti, professionisti e cittadini, contribuendo a fare di Videocittà non soltanto un evento espositivo, ma uno spazio di dialogo e riflessione collettiva.

Una partecipazione che restituisce il senso più profondo del progetto Videocittà, che fin dalle sue origini ha fatto del rapporto tra arte, tecnologia e rigenerazione urbana uno degli elementi distintivi della propria identità, confermando la capacità del Festival di avvicinare pubblici diversi ai linguaggi dell’arte digitale, rendendoli accessibili attraverso esperienze condivise. Due giornate che hanno restituito al Real Albergo dei Poveri una nuova dimensione di spazio culturale vivo, aperto alla città e alle sue comunità, mostrando come il dialogo tra patrimonio storico e creatività contemporanea possa generare nuove forme di partecipazione.

Videocittà Napoli è stato promosso e finanziato dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. L’intervento della Regione Campania è sostenuto attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito delle azioni di valorizzazione del patrimonio UNESCO e degli Itinerari Culturali della Campania.

Link utili

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