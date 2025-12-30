Christmas Experience 30 plus con il Binario Narrante

- pubblicità -

Sì è svolta alla stazione Eav Piazza Garibaldi di Napoli la “Christmas Experience 30 plus” del Premio Penisola Sorrentina, il brand di produzioni culturali e cinematografiche che ha rivitalizzato l’ intero territorio regionale nell’ edizione speciale del Trentennale.

La manifestazione ha interessato sia la banchina dell’ importante snodo ferroviario sia la Food Hall della stazione, scelte come simbolo di un viaggio simbolico ed identitario.

Al centro del progetto l’installazione: “Binario Narrante” ideata dal patron Mario Esposito per valorizzare il rapporto tra cinema ed Archivio Storico del Banco di Napoli, uno dei partner più prestigiosi del Premio Penisola Sorrentina.

Il legame tra il cinema e le storie nasce dagli spazi dell’Archivio della Fondazione, dove furono girate scene del film “Maccheroni”, con Marcello Mastroianni e Jack Lemmon.

L’allestimento – realizzato da Exibarte Comunicazione – si sviluppa in tre scene, concepite come un vero e proprio piano sequenza, e utilizza QR code per accompagnare viaggiatori e turisti alla scoperta di questo giacimento culturale vivo, con fotografie storiche, ritratti dei vertici istituzionali Marcello D’Aponte, Orazio Abbamonte, Ciro Castaldo e messaggi ispirazionali su cultura e identità.

Uno dei principali snodi della mobilità campana per le festività natalizie si è trasformata, così, in un autentico palcoscenico urbano, coinvolgendo turisti, pendolari e visitatori.

“Il Binario Narrante” rappresenta così un benvenuto culturale a Napoli e invita a proseguire il viaggio nella sede dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in via dei Tribunali.

A suggellare le attività natalizie del Premio Penisola Sorrentina – sostenute dalla Città Metropolitana di Napoli- anche un BarCamp- workshop dedicato all’arte urbana.

All’ iniziativa sono intervenuti il Presidente di Eav Umberto De Gregorio, il responsabile marketing di Campania Media Roberto Pagnozzi e il fotografo Alfonso Romano, autore dei ritratti di una delle scene della installazione.

Da rimarcare quella dedicata ai vincitori della trentesima edizione del Penisola Sorrentina, che sempre attraverso uno specifico QR code consente di visionare i contenuti multimediali ospitati sulla piattaforma Rai Cinema Channel.