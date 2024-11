Cineforum Arci Movie: nuova edizione al Pierrot

- pubblicità -

Si entra nel vivo della 34esima edizione del Cineforum di Arci Movie al Pierrot di Napoli. La rassegna porta tanti film e ospiti nella sala di via De Meis a Ponticelli: appuntamenti ogni settimana con quattro proiezioni, sempre di martedì e mercoledì alle ore 18 e alle 21, nel cinema reso più bello e accogliente grazie alla recentissima ristrutturazione.

A novembre la rassegna di Arci Movie porta sul grande schermo “Il maestro che promise il mare”, tratto dalla storia vera di Antoni Benaiges, insegnante che opera in un piccolo villaggio nella provincia di Burgos, in Spagna. Dicembre apre con “Lezioni di vita” di Alexander Payne, la storia di un professore (Paul Giamatti) di una prestigiosa scuola americana costretto a rimanere nel campus durante la pausa natalizia per seguire un gruppo di studenti che non ha un luogo dove passare le feste. A seguire l’appuntamento con “Zamora”, film di Neri Marcorè che interverrà nella sala di Ponticelli martedì 10 dicembre insieme allo scrittore e regista Ruggero Cappuccio.

A dicembre il Cineforum porta al Pierrot “Dogman”, l’opera di Luc Besson. Dopo la pausa natalizia la rassegna riprende con quattro opere: “Tatami” di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv con la storia controversa dai campionati mondiali di Judo in Georgia; “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini che racconta il rapporto con il padre-regista Luigi Comencini, un personaggio gigantesco per talento, fama e personalità; “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, protagonisti delle vicende in un paesino sperduto dell’alta Val di Sangro; “One life” di James Hawes che racconta il salvataggio di centinaia di bambini ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale.

I dettagli e altre curiosità dei film del Cineforum sono disponibili su www.arcimovie.it e sui canali social dell’associazione. Il tesseramento Arci Movie per l’edizione 2024-2025 prevede un abbonamento per 25 film a 50 euro e una nuova tessera dedicata esclusivamente ai giovani fino a 30 anni con l’ingresso a 25 film al costo di 25 euro. Il biglietto per la singola proiezione costa 5 euro.

È possibile tesserarsi presso il Pierrot (via De Meis 58) durante le serate del Cineforum e ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12. Inoltre, è possibile recarsi presso la sede di Arci Movie (via De Meis, 221) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. La rassegna di Arci Movie, con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli, si svolge in collaborazione con Arci Nazionale, UCCA e con diverse realtà associative di Napoli Est.