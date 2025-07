Cinema al Poggio, film all’aperto ai Colli Aminei

• L’apertura della rassegna, giovedì 24 luglio, è affidata ad “Ammore e malavita” (2017) dei Manetti Bros., un mix di sceneggiata napoletana e musical all’americana sul rapporto sentimentale tra un’infermiera e un killer della camorra.



• Nella serata successiva, spazio a “Little Miss Sunshine” (2006), commedia di Jonathan Dayton e Valerie Faris su una sgangherata famiglia in viaggio verso il concorso di bellezza per bambine più famoso della California.

• Si prosegue sabato 26 luglio con il noir dei fratelli Coen “Fargo” (1996), storia di un fallimentare rapimento inscenato da un venditore d’auto tra le nevi del Minnesota per ottenere denaro dal suocero.



• Protagonisti dell’appuntamento di domenica 27 luglio, invece, sono alcuni operai inglesi che, dopo aver perso il lavoro, si improvvisano spogliarellisti in “Full Monty – Squattrinati organizzati” (1997) di Peter Cattaneo.



• “Cinema al Poggio” continua nel segno di Napoli lunedì 28 luglio: in programma “Mixed by Erry” (2023) di Sydney Sibilia, che racconta in modo originale una storia di riscatto e creatività in chiave partenopea.



• Martedì 29 luglio tocca a “Shrek” (2001) di Andrew Adamson e Vicky Jenson, il primo dei cinque capitoli in cui è suddivisa la saga d’animazione dedicata alle avventure di un orco solitario e brontolone.

• La rassegna si conclude mercoledì 30 luglio con la commedia di Charles Crichton “Un pesce di nome Wanda” (1988), in cui un gruppo di ladri sui generis decide di svaligiare una gioielleria di Londra.