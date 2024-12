Cinema, al via il Festivaal della Commedia ad Acerra

- pubblicità -

Con la loro comicità hanno fatto divertire intere generazioni dagli Anni 80 ad oggi. Va a Jerry Calà e Giobbe Covatta il premio alla carriera della 9a edizione del Festival della Commedia, il Pulcinella FilmFest ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà dal 9 al 15 dicembre al Castello dei Conti di Acerra.

Attore cult della commedia italiana, Jerry Calà sarà protagonista giovedì 12 dicembre, prima di un salotto pomeridiano con dibattito alla Casa del Cinema e delle Arti, poi di una serata in suo omaggio con incontro con il pubblico, consegna del riconoscimento e alla proiezione del suo ultimo lavoro cinematografico “Chi ha rapito Jerry Calà?” che lo vede nelle doppie vesti di attore e regista.

Giobbe Covatta è invece atteso venerdì 13 dalle 18.30 per raccontarsi attraverso le domande dei giovani partecipanti al festival per poi abbracciare il pubblico in serata sul palco dove ritirerà il premio alla carriera e presenterà il film in concorso che lo vede tra i protagonisti “Il mio regno per una farfalla” diretto da Sergio Assisi e prodotto da Vargo.

Una edizione che vedrà sfilare sul red carpet anche l’attrice Cristina Donadio (10 dicembre), l’attore Mauro Racanati (11 dicembre). Gala di premiazione sabato 14 dicembre alle 18.30 con Gina Amarante (Un Posto al Sole, Gomorra – La serie) e Gianni Parisi (Gomorra – La serie).

Il Pulcinella FilmFest, fortemente voluto dal Comune di Acerra e realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, aprirà i battenti con un evento di anteprima lunedì 9 dicembre alle 21.30 al Cinema-Teatro Italia di Acerra con la proiezione del lungometraggio “Un mondo a parte” di Riccardo Milani, nell’ambito della rassegna cinematografica “Lunedì Cinema”.

Nella Biblioteca del Cinema e delle Arti del Mezzogiorno verrà inaugurata “Sandra Milo: Icona del Cinema Italiano”, mostra fotografica dedicata all’icona del cinema italiano in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, disponibile per tutta la durata del Festival. Sulle pareti del castello un videomapping con la retrospettiva realizzata da Rai Teche con immagini di repertorio dai suoi primi premi, fino alla consegna del David di Donatello alla carriera.

Il programma prevede ogni giorno alle 19.30 le proiezioni a ingresso gratuito dei lungometraggi in concorso nella selezione ufficiale a cura di Emanuele Donadio nella Casa del Cinema e delle Arti, spazio culturale al Castello dei Conti realizzato grazie al sostegno della Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: oltre ai già citati, martedì 10 dicembre c’è “La spiaggia dei gabbiani” di Claudio Pauri con il regista in sala, mercoledì 11 dicembre “Forever Hold your peace” di Ivan Marinovic, sabato 14 dicembre “Amici per caso” di Max Nardari.

Completano il programma 40 cortometraggi nella selezione ufficiale, 11 invece le opere per le sezioni School e Smile, centinaia i titoli iscritti al mercato della commedia provenienti da 11 nazioni.

Le opere della selezione ufficiale saranno decretate da due giurie di qualità: per i lungometraggi Luigi Barletta, sceneggiatore, regista e docente di cinema dell’Accademia di Napoli; Gianni Parisi, attore; Arturo Lando, critico cinematografico e docente di cinema del Suor Orsola Benincasa. Per i cortometraggi Gigi Savoia, attore; Antonio Ciotola, manager e produttore musicale; Mauro Racanati, attore. Le scuole coinvolte, con 5000 studenti provenienti da tutta la Campania, conferiranno i premi al miglior attor* e miglior regista per le categorie dei lungometraggi e dei cortometraggi.

Disponibili per tutta la durata del festival in streaming, il Virtual Reality Tour: Il museo di Pulcinella, grazie alla tecnologia Virtual Reality 360° 3D 11K e il cortometraggio di animazione dedicato a Federico Fellini Incontro con Fellini (per partecipare alla visione on-demand bisognerà registrarsi gratuitamente al sito www.festivaldellacommedia.it ) .

Quest’anno la Rai sarà presente al Festival della Commedia grazie anche al patrocinio di Rai Campania e la mediapartenership con il Tgr.

Appuntamento quotidiano alle 8.30 in diretta su Radio CRC nel salotto radiofonico per raccontare il backstage del Festival, discutere sulle opere in concorso con registi e protagonisti e incontrare virtualmente gli ospiti del Festival con approfondimenti di cinema e commedia. Alle 14 alle 19,30 e alle 23 aggiornamenti quotidiani al VG21 in onda su Canale 21 per raccontare gli ospiti, il programma e le opere in concorso al Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest con immagini ed interviste dal Castello dei Conti. Non mancherà il consueto spazio alla formazione con workshop, laboratori cinematografici insieme a lezioni di cinema, a cura dei docenti della sede di Acerra dell’Università del Cinema e delle arti dello spettacolo tra cui figurano l’attore Ciro Pellegrino, Gina Amarante e Rose Chiacchierini.

Durante tutta la settimana visite guidate alla scoperta delle meraviglie del Castello dei Conti di Acerra con la visita ai musei cittadini e alla nuova Casa del Cinema e delle Arti con la Biblioteca del Cinema e delle Arti del Mezzogiorno, in collaborazione con il Museo di Pulcinella e l’Archeoclub – sezione di Acerra.