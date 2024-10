Cinema, Che Classe! Il progetto del Comune

- pubblicità -

“Cinema, Che Classe!” prevede 4 proposte progettuali selezionate in seguito alla pubblicazione dell’Avviso pubblico del Comune di Napoli, per una dotazione finanziaria pari a 60.000,00 euro, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spettatori alla cultura cinematografica e audiovisiva.

In particolare, i progetti sono rivolti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado e sono accessibili gratuitamente: promuovono l’educazione al linguaggio del cinema e dell’audiovisivo; favoriscono lo sviluppo di competenze tecniche-autorali e creative-artistiche-imprenditoriali, la conoscenza della storia del cinema e l’educazione ai mestieri del cinema; attivano nei giovani spettatori una riflessione su se stessi e sul mondo, sulla storia e sulla società, sui diversi saperi e sulle arti. Sono, infine, progetti a vocazione formativa rispetto ai mestieri del cinema, capaci di avvicinare gli studenti alle nuove tecnologie della comunicazione e dell’arte e favorire possibili esperienze lavorative come stages.

I progetti

“Movie crafts_i mestieri del cinema” – Nexting S.r.L.

Il progetto intende promuovere la cultura cinematografica e delle professioni dell’audiovisivo tra i giovani e nelle scuole. L’attività prevede il coinvolgimento diretto degli studenti che, grazie alla partecipazione ad attività laboratoriali, avranno l’occasione di scoprire quali sono i diversi step operativi finalizzati a realizzare prodotti digitali. I laboratori formativi inizieranno gli studenti al mondo dello storytelling, permettendo loro di acquisire conoscenze sulla realizzazione delle sceneggiature – dall’ideazione alla progettazione alla realizzazione, oltre che di montaggio e post-produzione di un prodotto cinematografico.

“Immagini della Memoria” – L.I.S.T. scarl

Finalità dell’iniziativa è quella di dare voce alla storia del territorio creando un documentario collettivo a partire da immagini private del passato, opportunamente raccolte, per ricostruire la memoria visiva del patrimonio immateriale della città e dei suoi cittadini, facendo emergere i mutamenti urbanistici e antropologici che li hanno attraversati nel corso del XX secolo e fino ad oggi. L’obiettivo è creare consapevolezza sulla storia dei luoghi e delle persone interessate dal progetto: la costruzione della memoria di tipo auto rappresentativo collettivo arricchisce il senso di comunità e la cura dei luoghi oltre che la partecipazione degli abitanti; questo attiverà un dialogo intergenerazionale significativo.

“La Scuola Incontra il Cinema” – Associazione MEET (Movie for European Education and Training) ETS

Un percorso formativo destinato a 50 studenti di scuola secondaria superiore per fornire le competenze necessarie ad utilizzare strumenti video a basso costo in modo creativo attraverso la realizzazione di cortometraggi. Le attività sono condotte da professionisti dell’audiovisivo con esperienza in progetti scolastici attraverso un programma, la cui durata complessiva è di 28 ore suddivise in 4 moduli (Introduzione al Cinema e all’Audiovisivo, Pre-produzione, Produzione e Post-produzione), che adotta un approccio pratico, inclusivo e interattivo, privilegiando l’apprendimento esperienziale e le tecniche didattiche cooperative, alternando sessioni teoriche e laboratori pratici e integrando l’uso degli smartphone con mezzi tecnici professionali nelle attività di apprendimento. Il progetto prevede inoltre l’accesso per i partecipanti a materiale didattico e supporto costante da parte dei formatori durante le attività di laboratorio, sia in presenza che online.

ImmaginAzione! – Laboratorio audiovisivo per la prevenzione della violenza di genere: relazioni, sentimenti, immagini” – Associazione Premio Fausto Rossano APS

Sono previsti dei laboratori teorico-pratici per adolescenti tra gli 11 e i 18 anni, finalizzati alla realizzazione di contenuti audiovisivi sul tema della violenza di genere, con la finalità di sviluppare consapevolezza su tale tematica attraverso un percorso educativo interdisciplinare, che aiuti i destinatari a rappresentare conoscenze, emozioni ed esperienze mediante il linguaggio cinematografico.

