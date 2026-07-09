Cinema intorno al Vesuvio, La Grazia di Sorrentino sabato 11

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Ancora ospiti in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con Cinema intorno al Vesuvio.

La rassegna estiva di Arci Movie porta sul grande schermo sotto le stelle “La Grazia” scritto e diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. A presentarlo in Arena Arci Movie interviene Milvia Marigliano che pochi giorni fa è stata premiata come Migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento 2026.

Appuntamento per sabato 11 luglio 2026 alle 21:15. Marigliano – che nel film di Sorrentino veste di panni di Coco Valori, critica d’arte amica e confidente del presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo -dialogherà con il pubblico nell’incontro moderato dalla giornalista Conchita Sannino.

Il film

L’opera, in cui è protagonista anche Anna Ferzetti, racconta la storia di Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo, cattolico, ha una figlia, Dorotea, giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande Presidente della Repubblica Italiana.

Milvia Marigliano

Milvia avvia la sua formazione artistica studiando teatro con Kuniaki Ida, specializzandosi nel metodo Lecoq e frequentando corsi di mimo e danza. A partire dagli anni Ottanta inizia a lavorare in televisione in programmi come “W le donne” e “Trasmissione forzata” con Dario Fo e Franca Rame, consolidando contemporaneamente una prestigiosa carriera teatrale. In questo ambito si distingue per la capacità di recitare sia in lingua che in diversi dialetti, collaborando con i principali teatri stabili italiani e registi del calibro di Shammah, Vacis e Carsen. La sua carriera cinematografica riceve un forte impulso nel 2018 grazie al sodalizio con Paolo Sorrentino, che la dirige in “Loro” e successivamente in “The Young Pope”. Negli anni seguenti partecipa ai film “L’ospite” e “Sulla mia pelle”, oltre alla serie Netflix “Luna Park” nel 2020 e al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (2024). Attrice anche nei film “Fortunata” e “Fame d’aria” e nel cortometraggio “Il Birdwatcher”. Di recente Marigliano si è aggiudicata la 38/a edizione del Premio Eleonora Duse dopo aver vestito i panni di zia Leonie in “Parenti Terribili”, spettacolo teatrale di Jean Cocteau, con la regia di Filippo Dini.

Cinema intorno al Vesuvio prosegue fino al 2 agosto con proiezioni accompagnate da registi e attori. La rassegna si svolge in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano. L’orario d’inizio delle serate è sempre alle 21:15. Biglietto di ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano, Napoli. Dettagli sui singoli film su Facebook ed Instagram Arci Movie Napoli e sul sito www.arcimovie.it.