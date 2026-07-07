Cinema intorno al Vesuvio, omaggio al Giappone mercoledì 8

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Si entra nel vivo di Cinema intorno al Vesuvio, storica rassegna promossa da Arci Movie e ospitata in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Dopo diversi sold-out e i grandi ospiti delle prime cinque serate la trentatreesima edizione della kermesse di cinema all’aperto prosegue con un evento speciale e un omaggio alla cultura anime giapponese.

Millennium Actress di Satoshi Kon, 25° anniversario

Appuntamento per mercoledì 8 luglio alle 21:15 quando a Cinema intorno al Vesuvio arriva “Millennium Actress” di Satoshi Kon, film nel 2001 che, in occasione del 25° anniversario del capolavoro, in primavera è tornato nei cinema italiani in una splendida versione restaurata in 4K e che ora Arci Movie riporta sul grande schermo con una occasione unica.

L’opera – secondo anime del mitico regista giapponese, un tesoro nascosto del cinema d’animazione – sarà introdotta da un dialogo con Giorgio Amitrano, iamatologo, saggista e traduttore italiano, tra i massimi esperti di lingua e letteratura giapponese in Europa. Amitrano, professore ordinario di lingua e letteratura giapponese all’Università “L’Orientale”, ha tradotto, tra gli altri, i testi di Murakami Haruki e Yoshimoto Banana.

Il film

Il film narra la vita di Chiyoko Fujiwara, un’anziana diva del cinema che, attraverso un’intervista con un regista e il suo assistente, ripercorre i suoi ricordi in un viaggio onirico dove realtà e finzione si fondono. Genya Tachibana, direttore di uno studio televisivo, raggiunge l’ex-stella cinematografica nella sua abitazione situata in un luogo isolato dal mondo. La bellissima Chiyoko ha difatti scelto di ritirarsi nell’anonimato senza un vero e proprio motivo dopo una lunga e prolifica carriera.

Fino al 2 agosto

Cinema intorno al Vesuvio prosegue fino al 2 agosto con proiezioni accompagnate da registi e attori. La rassegna si svolge in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano. L’orario d’inizio delle serate è sempre alle 21:15. Biglietto di ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano, Napoli. Dettagli sui singoli film su Facebook ed Instagram Arci Movie Napoli e sul sito www.arcimovie.it.