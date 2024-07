Cinema intorno al Vesuvio prosegue con Giorgio Amitrano: Il celebre nipponista all’Arena Arci Movie venerdì 5

Cinema intorno al Vesuvio, arena estiva di Arci Movie, si prepara a ospitare Giorgio Amitrano, tra i massimi esperti della cultura giapponese, che interviene in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano venerdì 5 luglio 2024 alle 21:15 per presentare l’ultima opera di Wim Wenders. La kermesse, in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, ci trasporta in Oriente attraverso la pellicola del grande regista e le parole del noto nipponista.

Amitrano, docente di lingue e letterature del Giappone e della Corea all’Università di Napoli L’Orientale, è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e dal 2021 è presidente dell’associazione di studi sul Giappone AISTUGIA. Autore di numerose traduzioni di opere orientali – tra cui quelle di Yoshimoto Banana, Murakami Haruki, Kawabata Yasunari, Miyazawa Kenji – nel 2020 ha ricevuto dal governo giapponese l’onorificenza “Ordine del Sol Levante, raggi d’oro con nastro”. Un protagonista perfetto per aprire la serata che vede sul grande schermo “Perfect Days” (Giappone-Germania, 2023, 123′), storia di Hirayama (Koji Yakusho), addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokio che, nel tempo libero, coltiva le passioni per la musica, i libri, le piante e la fotografia. La sua routine è scandita da diversi incontri inaspettati che rivelano qualcosa in più del suo passato. Dal pluripremiato autore de Il cielo sopra Berlino, una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza in un mondo, quello orientale, sempre più affascinante e ricco di sorprese.

La rassegna di Arci Movie porterà il cinema nella villa del Miglio d’Oro fino ai primi di agosto. Le prossime proiezioni saranno accompagnate da alcuni ospiti: mercoledì 10 luglio arriva lo storico Luigi Mascilli Migliorini, giovedì 11 è atteso il regista Edoardo De Angelis e giovedì 18 si apre con un videomessaggio della regista e drammaturga Emma Dante. Il programma completo di film e ospiti è sul sito www.arcimovie.it e sui social Facebook e Instagram.

Le serate inizieranno sempre alle 21:15 e il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Biglietteria aperta dalle ore 20. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano (Napoli).