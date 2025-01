Cinemagma, mercoledì 15 la seconda serata

- pubblicità -

Si terrà domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.30, nel teatro Sala Molière di Pozzuoli, (Via Bognar, 21, nei pressi della stazione metropolitana Pozzuoli/Solfatara) diretto da Nando Paone, la seconda giornata di proiezioni, con successivi dibattiti e interviste, della V edizione di “Cinemagma”, la rassegna autofinanziata di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, ad ingresso libero che si svolgerà fino al 5 febbraio 2025. La kermesse nasce con lo scopo di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio e sui film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari.

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani. Il presidente di giuria sarà il regista Giovanni Dota, affiancato dalle attrici Miriam Candurro e Adele Pandolfi, dal montatore Davide Franco e dalla giornalista Ilaria Urbani. Saranno protagonisti anche gli spettatori presenti in sala, che attribuiranno con il loro voto il premio del pubblico. La cerimonia finale di premiazione arriverà nella quinta giornata conclusiva, il 5 febbraio, e sarà arricchita da un omaggio a Pozzuoli, con la presentazione fuori concorso del premiato documentario Pret’ a mmare, di Francesco Guardascione.

Nella seconda serata saranno proiettati i seguenti corti:

ERA ORA! di Valerio Manisi • 2023 • 15 min.

L’ACQUARIO di Gianluca Zonta • 2024 • 14 min.

KORE di Fabiana Russo • 2023 • 20 min.

FATMAN di Raffaele Patti • 2023 • 17 min.

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.