Cinemagma, secondo appuntamento giovedì 15

Dopo il successo della serata di apertura, domani, giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage – Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, arriva il secondo appuntamento di “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone e giunta alla sesta edizione.

Lo scopo dell’iniziativa, presentata dall’Associazione Culturale I Dieci Mondi, è quello di offrire una vetrina ai talenti emergenti del cinema italiano, focalizzando l’attenzione sul formato breve del cortometraggio.

Saranno proiettati:

A DOMANI

Emanuele Vicorito • 2024 • 18 min.

A DARK TALE

Vincenzo Lamagna • 2024 • 25 min.

DOLLY MAKE UP

Giuliana Boni • 2025 • 7 min.

MECRé – part one

Nicola Guarino • 2025 • 19 min.

Tutte le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti. La cerimonia finale di premiazione è in programma il 5 febbraio 2026.

«Anche in un momento difficile per i Campi Flegrei, a causa del perdurare della crisi bradisismica – racconta Giuseppe Borrone, direttore artistico di Cinemagma – si rinnova l’appuntamento con una rassegna che ha avuto un grande successo nelle precedenti edizioni. È bello aprire l’anno ospitando 16 cortometraggi di giovani registi, prevalentemente della nostra regione, offrendo la possibilità di un confronto diretto con il pubblico, in un clima di cordialità e condivisione che incarna lo spirito autentico del cinema».

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, e al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani. A valutare le opere in concorso saranno i registi Diego Olivares presidente di giuria, (I cinghiali di Portici, Veleno), Enrico Iannaccone (La buona uscita, La vacanza, Riverbero), e l’attrice Rosalia Porcaro (Il seme della discordia, Ammore e malavita, Mina Settembre). Il premio del pubblico sarà assegnato dagli spettatori presenti in sala, che esprimeranno il loro voto.

La cadenza delle proiezioni è settimanale, ogni giovedì alle ore 20.00, e l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di abbonamento alla stagione teatrale in corso o di prenotazione, da richiedere scrivendo una mail a cinemagmafestival@gmail.com .

“Cinemagma” si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Il Teatro Sala Molière, ubicato all’interno del centro di arti performative ArtGarage di Pozzuoli, prosegue con questa iniziativa un percorso di ricerca e sperimentazione, avviato con successo attraverso i laboratori di recitazione e la stagione teatrale ospitata presso la struttura.